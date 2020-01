Dvoje kineza u prtljažniku ilegalno pokušali prijeći granicu

Kineskinja Yinxiong Han koja je sa sunarodnjakom Lyu Xiucou u prtljažniku automobila ilegalno ušla u Hrvatsku iz Srbije da bi bili otkriveni tek pred ulaskom u Sloveniju, prebačena je u Prihvatni centar za strance do provođenja odluke o protjerivanju u Kinu ili, uz njen pristanak, u neku drugu zemlju.

Odlukom Upravnog suda u Zagrebu potvrđeno je rješenje Postaje granične policije Bregana o protjerivanju Kineskinje koja je, kako se ističe u sudskoj odluci, 'preko nepoznatog graničnog prijelaza' 27. prosinca oko 13 sati sa svojim sunarodnjakom u prtljažniku osobnog vozila ilegalno ušla iz Srbije u Hrvatsku.

Kako se ističe, istog su dana nakon nekoliko sati vožnje stigli na nepoznato mjesto u Hrvatskoj gdje su ih čekala dva vozača nakon čega su ušli u prtljažnik, prema svemu sudeći, drugog automobila i nastavili putovanje do granice sa Slovenijom gdje ih je na Bregani oko 19 sati zaustavio i u prtljažniku pronašao hrvatski policajac.

Tijekom saslušanja utvrđeno je da je kineska državljanka još krajem listopada prošle godine došla u Beograd gdje je sa svojim 'agentom' dogovorila prebacivanje u Italiju preko Hrvatske. Taj 'aranžman' trebao je biti plaćen nakon dolaska u Italiju, a prilikom policijskog privođenja ustanovljeno je da kod sebe ima samo 20 eura.

Kako u policiji ističu, 'individualnom procjenom u skladu s pravilom razmjernosti' utvrđeno je da se boravak do njezinog prisilnog udaljenja iz Hrvatske ne može osigurati primjenom blažih mjera – pologom isprava ili putnih karata i financijskih sredstava te joj je u svrhu ograničenja slobode kretanja do protjerivanja bio određen smještaj u Prihvatnom centru za strance na najkraće moguće vrijeme, a najduže do jednog mjeseca.

'Imajući u u vidu da je državnu granicu prešla nezakonito sakrivena u prtljažniku automobila, ocijenjeno je da se pologom putne isprave ne bi postigla svrha, jer navedeno strankinju ne bi spriječilo u ponovnom pokušaju nezakonitog prelaska granice s namjerom odlaska u Italiju', ističe se u rješenju.