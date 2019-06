Dvoje mrtvih i više ozlijeđenih u slijetanju ruskog zrakoplova

Dvoje ljudi je poginulo, a sedam ih je ozlijeđeno u četvrtak u prinudnom slijetanju ruskog zrakoplova Antonov An-24 u regionalnu zračnu luku u ruskoj republici Burjatiji u Sibiru, objavilo je ministarstvo za izvanredna stanja.

▶️Two passengers killed, seven injured when an Antonov An-24 plane - with 46 people including four crew members - made an emergency landing at a regional airport in Russia’s Buryatia republic, in Siberia today 📰💻📲 ➡️ https://t.co/HxZfXlMUfV ➡️ Print daily 🗞️Dainik Gana Adhikar pic.twitter.com/AHqoUrd5xz

U zrakoplovu je bilo 46 ljudi, uključujući i četiri člana posade, a putovali su iz grada Ulan-Udea u Nižneangarsk.

Vlasti su objavile da se zrakoplov prilikom slijetanja nije zaustavio na kraju piste nego je produžio i udario u manju obližnju zgradu nakon čega se zapalio.

"An Antonov An-24 passenger plane is seen on fire after an emergency landing in the town of #Nizhneangarsk, #Russia June 27, 2019. Russian Emergencies Ministry/Handout via#REUTERS"



looks bad https://t.co/ONwXXrBprA 🇷🇺