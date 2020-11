Dvoje poginulo u požaru auta: 'Prizor je bio šokantan, rezali smo lim da spasimo ozlijeđene'

Dvojica ozlijeđenih su tijekom noći podvrgnuti kirurškim zahvatima, riječ je o traumatskim ozljedama glave i abdomena, a kod jednog pacijenta učinjen je i neurokirurški zahvat, kažu nam iz bolnice...

<p>U stravičnoj prometnoj nesreći koja se u subotu oko 23 sata dogodila na DC 102 na izlazu iz mjesta Krk prema Malinskoj, dvije osobe su smrtno stradale u plamenu gorućeg automobila. Izgorjele su do neprepoznatljivosti, dok su tri osobe ozlijeđene te ih je hitna prevezla u KBC Rijeka.</p><p>Zapovjednik JVP Krk, <strong>Dinko Petrov</strong>, kazao je da u dugogodišnjoj karijeri nije naišao na tako težak prizor. </p><p>- Dobili smo dojavu u 23 sata i već smo za 4 minute bili na mjestu događaja. Dojava je glasila da se dogodila prometna nesreća, da je jedno vozilo u plamenu te da u njemu gore ljudi. Odmah je prva ekipa krenula na mjesto nesreće sa tri vatrogasca i dva vatrogasna vozila (naravno i zapovjedno). Čim smo ugledali stravičan prizor gorućeg vozila, dok je u suprotnom vozilu jedna muška osoba zapomagala, tražili smo da nam stigne pojačanje - kazao je zapovjednik JVP Krk, Dinko Petrov.</p><p>- Tako da su stigla još dva vatrogasca s jednim vozilom. Istovremeno su radili. Gasili smo požar na vozilu i pristupili spašavanju prikliještene osobe koja je zapomagala. Rezali smo lim kako bi došli do unesrećenog. Prizor je bio šokantan za nas vatrogasce te ovim putem izražavamo duboku sućut obiteljima preminulih. Vozilo u plamenu ugasili smo doslovce za 4 minute, no na žalost, dvjema osoba koje su bile u gorućem vozilu nije bilo spasa. Osim toga, dvije ozlijeđene osobe, kada smo došli na mjesto nesreće, bile su izvan vozila i čekale pomoć. Tako da je hitna pomoć iz Krka u riječku bolnicu odvezla tri ozlijeđene osobe. Bila je to duga noć za sve nas, te smo se u vatrogasnu postaju vratili tek oko 4 sata ujutro, nakon što je vještak obavio svoj dio posla - dodao je Petrov.</p><p>Iz hitne PGŽ, ispostave Krk, voditeljica nam je potvrdila da su tri unesrećene osobe vozili u riječku bolnicu. </p><p>- Dojava nam je stigla u 22.58 sati te smo s dva tima hitne pomoći odmah izašli na mjesto nesreće. Stigli smo za 5 minuta. Jedna osoba je bila prikliještena u vozilu koje nije gorjelo, te smo ju, nakon intervencije vatrogasaca koja ga je izvlačila rezanjem automobila, zajedno s još svoje ljudi prevezli na Sušak - kazala je voditeljica medicinske djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu PGŽ,ispostave Krk, dr. Senka Kajčić. </p><p>Prema dosadašnjim saznanjima sumnja se da je do nesreće došlo kada je vozač osobnog automobila marke Fiat, riječkih oznaka, krećući se u smjeru grada Krka prešao na lijevi kolnički trak namijenjenom prometu vozila iz suprotnog smjera i izravno se sudarilo s osobnim vozilom marke Volkswagen, također riječkih oznaka, kojim je upravljao 22-godišnji hrvatski državljanin krećući se iz smjera Krka prema Malinskoj. Uslijed sudara došlo je do zapaljenja Fiata i u njemu su smrtno stradale dvije osobe, a jedan je putnik ozlijeđen, dok su u Volkswagenu dvije osobe ozlijeđene. Neslužbeno doznajemo da su smrtno stradali državljani BiH, bili zaposleni u tvrtki koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Treći suputnik iz Fiata, koji se tijekom vožnje nalazio na stražnjem sjedištu, od siline udarca ispao je iz vozila te je preživio, ali je teško ozlijeđen, kao i vozač i suputnik iz Volkswagena,koji su se vraćali kući nakon noćnog izlaska. </p><p>Tijela stradalih osoba prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije i utvrđivanja identiteta.</p><p>Ozlijeđenima je pružena pomoć u KBC Rijeka gdje su im dijagnosticirane teške ozljede. </p><p>- Noćas smo zaprimili tri mlađe muške osobe, koje su u navedenoj nesreći zadobile teške tjelesne ozljede. Dvoje je u bolnicu dovezeno u svjesnom stanju dok je jedna osoba bila bez svijesti. Dvojica ozlijeđenih su tijekom noći podvrgnuti kirurškim zahvatima, riječ je o traumatskim ozljedama glave i abdomena, a kod jednog pacijenta učinjen je i neurokirurški zahvat. Oboje su trenutno stabilno, ali u životnoj opasnosti i kod njih se provode mjere intenzivnog liječenja u punom opsegu. Treći pacijent dobrog je općeg stanja, zadobio je višestruku koštanu traumu i tijekom dana bit će premješten na Zavod za traumatologiju - doznajemo od anesteziologa Berislava Barbalića s s lokaliteta KBC Sušak.</p><p>Tijekom očevida, kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika od 23.10 sati do 4 sata, promet je na tom dijelu dionice bio obustavljen za sva vozila, i preusmjeren na zaobilazne pravce. Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.</p>