'Dvojezične ploče stvar su ovog društva, a ne samo Vukovara'

Predsjednik SDSS-a i predstavnik srpske nacionalne manjine, Milorad Pupovac, poručio je u srijedu kako je pogrešno razmišljati da je stvar dvojezičnih ploča u Vukovaru stvar samo gradonačelnika toga grada Ivana Penave.

- To je stvar hrvatskog društva, hrvatske države i hrvatske politike općenito. Bilo je otpočetka nepošteno cijelu stvar svaliti na Vukovar. Vukovaru treba pomoći kao što je to napravljeno 1996. s mirnom reintegracijom, politikom obnove povjerenja... Tako im treba pomoći i u ovom slučaju. Gradonačelnik ni vijećnici nisu sami i morat ćemo se svi više angažirati oko toga, a ne prepuštati to samo ljudima u Vukovaru - poručio je.

Veći angažman po tom pitanju, naglasio je, očekuje i od premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Na pitanje novinara postoji li mogućnost da ovaj slučaj izazove novu krizu u Vladi, Pupovac je istaknuo da njegova stranka tako ne funkcionira.

- Nama nije do provođenja krize nego da rješavamo probleme. A u Vukovaru je jedna zatomljena kriza, mi to želimo promijeniti. Želimo taj grad i zemlju izvući iz takvog stanja. Tu trebamo imati neku vrstu konsenzusa kao što smo ga imali tijekom i nakon mirne reintegracije. I nikome to nije naudilo, naprotiv, hrvatski prognanici su se vratili, izbjegli Srbi su se počeli vraćati koji su htjeli. Političke blokade su apsolutno nepotrebne. Ne vidim razloga zašto HDZ, SDSS i druge stranke ne bi surađivale u Vukovaru, u interesu tog grada - istaknuo je.