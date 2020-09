Džaferović: Razgovori čelnika BiH stranaka s hrvatskim dužnosnicima su u redu

Na pitanje o tome kako vidi Plenkovićevu poruku u govoru sudionicima opće skupštine UN-a da je vrijeme za reviziju postignuća Daytona i njegove izmjene, Džaferović kaže da je to unutarnje pitanje BiH

<p>Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine <strong>Šefik Džaferović</strong> kazao je u ponedjeljak kako ne vidi problem u tome da se hrvatski dužnosnici sastaju sa čelnicima političkih stranaka iz njegove zemlje pa na taj način tretira i susret hrvatskog premijera s čelnicima HDZ BiH i Stranke demokratske akcije (SDA)</p><p>- Ako je tako, a jeste, onda nije povreda institucija BiH. Ono što je bilo u Zagrebu ranije, da hrvatski predsjednik poziva jednog člana (Predsjedništva BiH) i zaobilazi predsjedavatelja i instituciju, je povreda institucije - izjavio je Džaferović za televiziju N1 komentirajući zagrebački susret hrvatskog premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića s predsjednikom HDZ BiH Draganom Čovićem i SDA Bakirom Izetbegovićem.</p><p>Na pitanje o tome kako vidi Plenkovićevu poruku u govoru sudionicima opće skupštine Ujedinjenih naroda da je vrijeme za reviziju postignuća Daytonskog sporazuma i njegove izmjene, Džaferović je odgovorio konstatacijom kako je za njega to unutarnje pitanje BiH.</p><p>- Srbija i Hrvatska jesu potpisnice (Daytonskog sporazuma) i one imaju samo jednu obvezu, jer su obje sudjelovale u agresiji na BiH i zato su potpisnice, a to je da bez ikakvih prava poštuju suverenitet i teritorijalni integritet BiH i ne poduzimaju nikakvu radnju da bi to ugrozili.</p><p>U našem ustavu piše da se izmjene mogu vršiti kada imate 2/3 većinu u Parlamentu BiH. Neka nas puste da radimo svoj posao. Veoma važno je da Hrvatska i BiH imaju što moguće bolje odnose jer prijateljski odnos nadilazi sva moguća otvorena pitanja koja imamo, a imamo brojna", kazao je Džaferović.</p><p>Potvrdio je i kako će sva tri člana Predsjedništva BiH u utorak biti u Bruxellesu kako bi s dužnosnicima Europske unije razgovarali o provedbi reformi.</p>