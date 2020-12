E, nećete na obnovi maznuti ni kunu! Moj antikoruptivni model bit će primjer Hrvatskoj

Damir Vanđelić se kao nestranački menadžer uhvatio pripreme obnove Zagreba i okolice. I razvija dosad neviđeni model kako milijarde ne bi završile kod podobnih i rođaka...

<p>Damir Vanđelić nas je dočekao u skromnom uredu. Fond za obnovu Zagreba kroz koji će proći milijarde kuna nema još ni svoje prostorije ni zaposlenike. Nego koristi bivše sobe Ministarstva državne imovine. Iako je jedan od uspješnih menadžera u Adrisu i nizu drugih tvrtki, na vratima nema ni njegova imena.</p><p>Ali Vanđelić bi mogao biti i nestranački HDZ-ov adut za izbore u Zagrebu, iako on još o tome nerado govori. U velikom, životnom razgovoru za Express, ovaj 52-godišnji Zagrepčanin govori ne samo o tome kako će prvi put uvesti potpunu transparentnost u trošenju javnog novca, nego i o političkim planovima, kritizira način upravljanja Milana Bandića, ali otkriva kako se nosio s traumom nakon šest mjeseci zatočeništva u logoru.</p><p>Objašnjava zašto smatra da treba otkupiti Inu te zašto je odlučio uzgajati masline i voće. Trenutačno, uz funkciju privremenog ravnatelja Fonda, predsjeda nadzornim odborom Ine, dok će se povući iz nadzornog odbora Croatia osiguranja.</p><p><strong>Express: Uz vaš opis stavljaju se pojmovi menadžera, poljoprivrednika, branitelja, vi ste isticali i domoljub u nekim razgovorima. Kako biste ukratko rekli što vas obilježava?</strong></p><p>Ja sam osoba koja vjeruje u znanje, osoba koja vjeruje u težak rad i zajedništvo. Tako bih sebe opisao. Tako funkcioniram i tako radim.</p><p><strong>Express: Kako je došlo do toga da čovjek koji proizvodi ulje, rakije, nadzire najveću osiguravateljsku i najveću naftnu tvrtku u Hrvatskoj, vodi Fond za obnovu Zagreba nakon potresa?</strong></p><p>Kompetencije koje trebaju za vođenje obnove Zagreba su one koje se traže u vođenju građevinskih projekata. U zadnjih 10-ak godina vodio sam stotine takvih projekata vrijednih više od osam milijardi kuna. I to od planiranja do realizacije. Voditelj sam projekata certificiran od IPMAe A razine. Obnova Zagreba je jedan od najkompleksnijih i najvećih projekata koji se u ovom trenutku događaju u Europi i zanimljiva je iz stručnog aspekta. S druge strane, ona omogućuje da neke stvari koje smatram važnim u društvu budu realizirane upravo kroz vođenje Fonda. Prvo, da se do zadnje kune ima uvid u potrošnju javnog novca. Drugo, da osmislimo antikoruptivni sustav potrošnje novca koji će u potpunosti smanjiti mogućnost neprihvatljivog korištenja tih javnih sredstava.</p><p><strong>Express: Želite da potrošnja i nabava u cijeloj državi funkcioniraju na taj način?</strong></p><p>Da, želim da to bude dobar, ogledni primjer, koji bi se dalje primjenjivao u državi.</p><p><strong>Express: Kako to postići? Najavili ste aukcije za javnu nabavu za radove, a s druge strane ste pozvali građane da oni sami ugovaraju radove i da će država refundirati prihvatljive troškove. Kako ćete vi moći kontrolirati s kim su privatni vlasnici ugovorili radove?</strong></p><p>Sustav nabave, bez obzira na to bio za Fond kao obveznika javne nabave ili za vlasnike, morat će biti po sličnim pravilima. Jedina razlika za vlasnike koji nisu obveznici javne nabave je da ne postoji žalba i time će se ubrzavati rokovi obnove. Vlasnici imaju svoja prava i to je njihova imovina pa bi trebali tako postupati i ugovarati posao. To im omogućuje i da se uz konstrukcijsku obnovu, koju financira država, paralelno kandidiraju za projekte Fonda za zaštitu okoliša i energetsku obnovu, i treće, da istovremeno rade i uređenje svojih stanova ili poslovnih prostora koji nisu pokriveni od strane države. Logično je da vlasnici, kad se već radi konstrukcijska obnova, žele da im se zamijene, primjerice, i parketi u stanovima, vodovodne cijevi ili keramika. Zakon ne predviđa financiranje države za posebne dijelove zgrada.</p><p><strong>Express: Želite reći da će i privatni vlasnici morati ugovarati radove kroz vaš sustav, tražiti više ponuda i izabirati najpovoljniju kroz aukcije?</strong></p><p>Tako je. Ali da se razumijemo, sličan sustav javne nabave već postoji i koristi se, ali mi smo ga htjeli unaprijediti s korištenjem elektroničkih dražbi. Sličan je sustav kod sufinanciranja privatnih investicija iz EU fondova - tenderi se objavljuju javno, Agencija Ministarstva dobiva kopiju ponuda. Mi ćemo sad samo napraviti online sustav gdje će se to raditi elektronički. Neće biti samo jedan krug ponuda, nego će se nakon njihovih zaprimanja one moći mijenjati po principu dražbe do isteka roka dražbe. Za sve ponuđače jednako i pod istim pravilima. Za građevinske radove koji su najveći trošak, to je primjenjivo, a izazov je tako nešto napraviti npr. i za usluge projektiranja, ali surađujemo s komorama i osmišljavamo kako ih napraviti tako da i intelektualne usluge poput projektiranja ili nadzora možemo rangirati pomoću automatskih metoda ocjene.</p>