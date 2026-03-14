Einstein, život i njegova djela: 'Ženo, dajem ti milijun dolara za razvod ako dobijem Nobela...'

Čim čovjek kaže “genij”, na um mu pada razbarušeni fizičar isplažena jezika, ljubimac djece i otkačenjak. Albert Einstein, otac teorije relativnosti, čiju formulu “e=mc2” zna svaki osmoškolac (iako njegove ideje teško mogu shvatiti i najobrazovaniji ljudi), spada u red divova kakvi su Leonardo, Michelangelo, Arhimed, Tesla... Ali kako se oblikovao ovaj čudesni um? Je li u djetinjstvu doista bio gola suprotnost samom sebi iz zrelih dana? Walter Isaacson majstor je biografije. Ovaj polihistor, svestrano obrazovan, ali praktičan čovjek - predsjednik CNN-a, direktor Aspen instituta, izvršni urednik časopisa Time - specijalizirao se za životopise velikana, od Benjamina Franklina, preko Henryja Kissingera, do Stevea Jobsa (prema njegovoj knjizi snimljen je sjajan film o Jobsu).