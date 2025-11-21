Obavijesti

SLUŽBENA OPOMENA

EK pokrenula postupak protiv Italije: Ometaju televzijske i radio programe u Hrvatskoj!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska regulatorna agencija HAKOM, u čijoj je nadležnosti mjerenje i bilježenje smetnji na frekvencijama radijskih i televizijskih postaja, u posljednjih više od 15 godina uputila je tisuće prijava talijanskoj administraciji

Europska komisija je u petak napokon pokrenula postupak protiv Italije zbog ometanja radijskih i televizijskih programa u susjednim zemljama Hrvatskoj, Francuskoj, Malti i Sloveniji.

Komisija je u ovomjesečnom paketu povreda prava EU-a poslala službenu opomenu Italiji zbog nepoštivanja europskih propisa o elektronskim komunikacijama.

- Italija nije poduzela dovoljne administrativne mjere za uklanjanje štetnih smetnji koje uzrokuju talijanski radio odašiljači u FM pojasu u susjednim državama. Smetnje se protežu na francuski, hrvatski, malteški i slovenski teritorij i sprječavaju odašiljače u tim zemljama da koriste radiospektar u FM pojasu za svoje nacionalne FM radio kanale - navodi Komisija.

Slanje službene opomene prvi je korak u postupku povrede prava EU-a. Italija sada ima dva mjeseca za odgovor na opomenu i u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora, Komisija može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje, što je drugi korak i posljednji prije slanja tužbe Sudu EU-a.

Hrvatska regulatorna agencija HAKOM, u čijoj je nadležnosti mjerenje i bilježenje smetnji na frekvencijama radijskih i televizijskih postaja, u posljednjih više od 15 godina uputila je tisuće prijava talijanskoj administraciji tražeći prekid ometanja radijskih i tv programa, koje su ostali bez odgovora.

