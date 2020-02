Ekipe na terenu: Potres jačine 5,7 na granici Irana s Turskom

Potres jakosti 5,7 pogodio je u nedjelju rano ujutro tursko-iransku pograničnu regiju, priopćio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC), a iranski dužnosnik je rekao da zasad nema izvješća o šteti ili žrtvama.

Potres je zabilježen na dubini od pet kilometara, navodi EMSC.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Turkey-Iran Border Region 44 min ago pic.twitter.com/vVTYt49o9S