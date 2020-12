More se u Vranjicu uopće ne vidi od pjene: 'Moramo čekati da sve iscuri, nije opasno za okoliš'

<p>Prije manje od mjesec dana, mještani Vranjica u organizaciji građanske inicijative „Mjesto koje hoće živjeti – 2020“ održali su prosvjed brodicama u Sjevernoj luci kako bi iskazali nezadovoljstvo nerješavanjem ekoloških pitanja u Vranjičkom bazenu, piše <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/nevjerojatne-snimke-ekocid-u-vranjicu-more-se-uopce-ne-vidi-od-zagadenja-tko-ovo-dozvoljava/?fbclid=IwAR0Bcrc3-dQ9xKDdj-Q39wm8UYsbqcXsgljKs8w7MqYFBzGFFcOH_Y8wFRs" target="_blank">Dalmacija danas</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- U plućima azbest u krvi nafta - samo je jedna od poruka koju su tada na svoje transparente napisali nezadovoljni stanovnici, koji su se okupili na obali Kaštelanskog zaljeva, dok su zaljevom za to vrijeme plovile barke i brodice u znak protesta i ukazivanja na ekološki problem.</p><p>Danas opet nevolje na istom području. Nešto iza 12.30 sati velika količina nepoznatog sredstva puštena je u more, te je došlo do stvaranja tolike količine pjene da se površina mora gotovo uopće ne vidi.</p><p>Uzrok zagađenja službeno je nepoznat, a što se dogodilo pokušao je za Dalmaciju danas objasniti jedan od radnika na remorkeru koji se nalazi uz silos.</p><p>- Aktivirao se protupožarni sustav s pjenom koji se nalazi u silosu. On se više ne može zaustaviti dok ne procuri sve. Tekućina je razgradiva i u dodiru s vodom pretvara se u pjenu. Nije riječ o ekocidu - rekao je.</p><p>Slučaj je komentirao i Matko Bašić, tehnički direktor firme CIAN d.o.o. (Sanitarna zaštita i zaštita okoliša) Split.</p><p>- Navodno u Sjevernoj luci postoji protupožarni sustav i ogromna količina pjene za gašenje požara je iscurila vani u more. Sugerirao sam Lučkoj upravi da bi trebali provjeriti s firmom “Silos” sigurnosno tehnički list proizvoda, jer u pravilu ona ne bi trebala biti štetna za okoliš. Velike količine pjene su iscurile i ne vidim način kako se ona fizički može pokupiti s površine mora. U pravilu, kažem vam, ako je istina da je to pjena, ne bi trebao biti nikakav ekološki problem zbog toga - kazao nam je Bašić.</p>