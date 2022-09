Ekološki incident: Onečišćeno more oko Brodosplita, u tijeku čišćenje i postavljanje barijera

Zbog tog onečišćenja mora, odmah je dignuta cijela ekipa, rekao je Kuštera, dodajući da se odmah aktiviralo uže zapovjedništvo Županijskog operativnog centra, da je počelo čišćenje i postavljanje fizičkih barijera, točnije brana kako štetne tvari ne bi istekle izvan tog područja.

"Trenutno su na terenu sve službe među kojima su predstavnici specijaliziranih tvrtaka koje se bave saniranjem onečišćenja i predstavnici više tijela državne uprave koji provode istražne radnje. Mi ne ulazimo u detalje koliko je toga isteklo u more i odakle je to stiglo, već imamo zadatak spriječiti daljnje onečišćenje te proširenje masne mrlje. Uz to nam je zadatak sanirati ono što je onečistilo more. Za sada je situacija pod nadzorom", rekao je za Hinu Kuštera.

Kako je rekao, u moru kod Brodosplita trenutačno su dva prstena. U jednom je postavljena brana i taj dio luke je fizički zatvoren te nema isticanja izvan tog područja, a drugi je prsten unutar područja gdje se teško gorivo izvlači iz mora cisternama te prevozi na odgovarajuće mjesto gdje se može isprazniti. S obzirom na to da je more onečišćeno s kopna, moguće je da je teško gorivo u more stiglo kroz cijevi oborinskih voda.

