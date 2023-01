Ekonomist HNB-a: 'Kamatne stope su niže nego što bi bile da Hrvatska nije ušla u eurozonu'

Ne možemo zasad dati decidiran odgovor koliko će rasti kamatne stope u Hrvatskoj. To će ovisiti i o potezima Europske središnje banke koja doslovno odlučuje od sastanka do sastanka što učiniti s kamatnim stopama ovisno o najnovijim gospodarskim pokazateljima, rekao je u razgovoru za HRT Vedran Šošić, glavni ekonomist Hrvatske narodne banke.

Rekao je da predsjednica Europske središnje banke, kao i guverner HNB-a koji sad sjedi u Upravnom vijeću, najavljuju da će biti potreban novi rast kamatnih stopa kako bi se inflacija stavila pod kontrolu.

Dodao je da je i guverner prije više od godine dana govorio da se u nekakvim scenarijima može očekivati rast anuiteta, otplata za 20,30 posto.

- Međutim, neće se to dogoditi u kratkom roku iz više razloga. Jedan od razloga su i zakonska ograničenja koja će uvažavati. Imamo više tih ograničenja, ona će taj porast ključnih stopa tek postepeno propuštati u one kamatne stope koje banke naplaćuju na postojeće kredite. I kod novih kredita će isto doći do rasta. I on će vjerojatno isto biti postupan - naglasio je.

Komentirao je povezanost inflacije i ulaska u eurozonu.

- Te stope su sigurno niže nego što bi bile da nismo ušli u euro područje. Ako gledamo zemlje srednje i istočne Europe one sve imaju puno više kamatne stope od Hrvatske, znači rejting nam se popravio za 2 stupnja - poručio je.

Komentirao je odabir fiksne ili promjenjive kamatne stope.

- Svatko mora donijeti odluku za sebe. Ja se moram pobrinuti da informiramo ljude o rizicima - zaključio je.

