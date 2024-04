Ekonomski analitičar Vušković o rastu inflacije u Hrvatskoj: 'Ona je ogledalo našeg ponašanja'

Državni zavod za statistiku prošli tjedan je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u ožujku 2024. stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na ožujak 2023. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest veljaču ove godine, porasla za 0,9 posto.

Hrvatska je u ožujku, po podacima Eurostata, imala najsnažniji rast potrošačkih cijena na godišnjoj razini u Eurozoni, mjeren harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), za 4,9 posto.

Na mjesečnoj razini cijene mjerene HICP-om porasle su u Hrvatskoj u ožujku za 0,9 posto, trostruko snažnije nego u veljači.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Za N1 je ekonomski analitičar Petar Vušković objasnio zašto ne uspijevamo obuzdati inflaciju, te da li je razlog tome uslužna djelatnost. Kako kaže turizam nije jedini, već su tri razloga iznadprosječne inflacije.

- Makroekonomski gledano, vrlo smo loši u suzbijanju inflacije. To više nije invazivna inflacija, kao što je prije bilo s rastom cijena sirovina i enetrgenata. Sada, zapravo, imamo inflaciju koju smo samostalno generirali - rekao je Vušković te je naveo tri raloga iznadprosječne inflacije u Hrvatskoj.

- Prvi je rast plaća koji je bio iznadprosječan u odnosu na EU i naposljetku je stvorio iznadprosječnu inflaciju. Viši dohoci uzrokuju i rast osobne potrošnje. Drugi razlog je interni. To je karakter hrvatske ekonomije koja je jako usmjerena na uslužne djelatnosti, prvenstveno turističke. Ususret turstičkoj sezoni, siguran sam da će inflacija nastaviti rasti i to je nešto što ćemo morati prihvatiti kao činjenicu. Treći razlog je uvođenje eura. Potrošači se i dalje ne snalaze u cijenama. Kad se kupuju proizvodi ili usluge stvara se dojam da nešto vrijedi puno manje, nego što stvarno jest. Imamo cijene koje su brojčano iskazano 7,5 puta manje nego što je prije bilo i to nas zavarava. Nama cijene izgledaju niže u odnosu na razdoblje kada smo plaćali kunama - objasnio je te dodao kako inflacija je problem, ali dokle god imamo posla, nemamo straha od inflacije jer Hrvatska ima iznadprosječni ekonomski rast koji generira poslove.