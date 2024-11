Ekskluziva Reutersa! Putin je spreman razgovarati s Trumpom o kraju rata. Evo koji su uvjeti

Ruski predsjednik otvoren je po pitanju razgovora s novoizabranim američkim predsjednikom o prekidu vatre s Ukrajinom, piše Reuters s etiketom 'ekskluzivno' i donosi uvjete po kojima bi Vladimir Putin pristao razgovarati s Donaldom Trumpom o Ukrajini. Reuters se pozvao na pet izvora upoznatih sa situacijom u Kremlju koji tvrde da ne dolazi u obzir davanje velikih teritorijalnih ustupaka Ukrajini i inzistiraju da Kijev odustane od ulaska u NATO.

Uvjeti Kremlja za prekid vatre

Trump je, podsjećamo, obećao da će brzo završiti rat u Ukrajini kad dođe na vlast. U to vrijeme Rusi su pojačali vojne aktivnosti i napredovanja na ukrajinskom frontu kako bi, tvrde stručnjaci, mogli imati bolji položaj kad i ako dođe do pregovora. Reuters podsjeća da Moskva kontrolira značajan dio ukrajinskog teritorija veličine savezne države Virginije i da ruske trupe napreduju brzinom kao na početku invazije, odnosno agresije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

Što će reći Zelenski?

Pitanje je što će na sve ovo reći Volodimir Zelenski, koji je u više navrata rekao da se Ukrajina nikad neće odreći svojih teritorija jer bi to bio napad na ustav i dodao da odluke o ukrajinskom integritetu ne može donositi predsjednik, već samo ukrajinski narod. Rekao je kako bi Ukrajina mogla razmotriti rizik referenduma jer on ne jamči da će ukrajinski narod pristati na ustupanje teritorija, ali to zahtijeva primirje, jer okupirani teritorij ne bi mogao sudjelovati u referendumu dok traje rat.

U svibnju su objavili veliku anketu među ukrajinskim stanovništvom koja pokazuje da bi 32 posto ljudi pristalo na ustupanje teritorija u zamjenu za mir i neovisnost. Tri mjeseca ranije taj je postotak bio 26 posto, dok je u veljači 2023. godine bio tek 9%.

Prema najnovijoj anketi, 55 posto se protivi prepuštanju teritorija Rusiji, ako bi to okončalo rat, što je pad u odnosu na 74% u prosincu 2023.