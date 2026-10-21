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EKSKLUZIVNA SNIMKA Ovako su ZG policajci uhitili lažne doktore

Piše Iva Milotić,
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EKSKLUZIVNA SNIMKA Ovako su ZG policajci uhitili lažne doktore
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Foto: Čitatelj 24sata
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Čitatelj 24sata snimio je trenutak kada je zagrebačka policija na Maksimiru uhitila dvojicu bugarskih državljana koji su prevarili tri starice u Hrvatskoj predstavljajući se kao lažni liječnici

Stajali smo u koloni iza tog auta kojeg je zaustavila policija. Onda sam vidio kako izvlače dva muškarca dosta grubo iz auta i uhitili su ih. Sve se odvilo jako brzo, rekao je čitatelj.

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Uhićenje u Zagrebu VIDEO
Uhićenje u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

On je snimio trenutak kada je policija na Maksimiru u Ulici Divka Budaka u ponedjeljak u 19.39 sati uhitila dvojicu muškaraca. Uspostavilo se da su muškarci bugarski državljan u dobi od 58 i 50 godina, koje sumnjiče za tri kaznena djela prijevare na štetu žena u dobi od 88, 74 i 83 godine.

Osumnjičeni su, zajedno s još nekoliko zasad nepoznatih osoba, prema unaprijed dogovorenom planu počinili prijevare s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Kaznena djela počinjena su 3. i 19. listopada na području Dubrave te 12. listopada na području Peščenice, i to u poslijepodnevnim satima.

U sva tri slučaja nepoznati muškarac telefonski je kontaktirao starije žene, predstavljajući se kao liječnik. Uvjeravao ih je da su njihove članice obitelji ozlijeđene, odnosno da su slomile nogu te da im je potrebna hitna operacija.

U jednom slučaju tvrdio je da je potrebna i ugradnja zlatnih pločica. Tijekom razgovora u pozadini se čuo ženski glas koji je zapomagao i vikao od bolova, čime su osumnjičeni dodatno nastojali uvjeriti žrtve u istinitost svoje priče.

Nakon telefonskih poziva, u dva je slučaja 58-godišnjak sam dolazio na adrese oštećenih kako bi preuzeo novac i zlato, dok su u trećem slučaju po novac zajedno došli 58-godišnjak i 50-godišnjak. Procijenjena materijalna šteta iznosi između 62.500 i 82.500 eura.

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće podneseno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

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