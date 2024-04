EKSKLUZIVNE FOTKE Banožić sam pije kavu u Vinkovcima: Obišao kuću, pozdravio susjede

Subota je prijepodne, na gradskom trgu u Vinkovcima je vreva. Građani se druže uz kavicu na prijepodnevnom suncu, a oko njih nekolicina predizborno kandidiranih političara mame glasače simboličnim poklončićima. Jedan sad već bivši političar sve to pozorno prati iz skrivenog kutka lounge bara Hotela Admiral u centru grada. Tek pokoji gost koji prođe hotelom okrzne ga pogledom, ali ne prepoznaju da je to bivši ministar Mario Banožić koji bi se uskoro trebao naći na optužnici za izazivanje teške prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. On predizborna događanja i aktualnosti prati preko svog mobitela kojemu je tih sat vremena, koliko je sjedio sam u hotelu ispijajući dvije kavice, bio u potpunosti posvećen. Tek je povremeno podigao glavu kako bi promotrio je li netko sjeo za prazne stolove uokolo njega.

