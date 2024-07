EKSKLUZIVNO Agent Blake za 24sata: Radio sam s Tajnom službom. Idu u veliku operaciju

Sad će Tajna služba odraditi opsežnu operaciju u kojoj će prikupiti sve informacije o napadaču. Detaljno će mu pregledati mobitel, profile na društvenim mrežama. Razgovarat će sa svima koji su ga poznavali. Posao broj jedan im je doznati je li djelovao sam ili je pak dio šire zavjereničke skupine. Moraju otkriti koji su bili njegovi motivi za napad, je li djelovao sam.U slučaju da je vezano za napad komunicirao s drugima, tko su ti ljudi. Kakve je pripreme odradio za napad, kako je odabrao mjesto napada, koje je njegova pozadina u politici ili vojsci - otkriva ekskluzivno za 24sata umirovljeni specijalni agent John Blake koji je godinama radio za Ministarstvo domovinske sigurnosti, te je tri godine bio dodijeljen i FBI-ju.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 01:20 Agent Blake za 24sata: Radio sam s Tajnom službom. Idu u veliku operaciju | Video: 24sata Video

Narednih će se dana, dodaje, provoditi masovna operacija prikupljanja svih informacija o njemu.

- Primaran cilj je ustanoviti postoji li još prijetnja Trumpu - ističe.

Na pitanje je li napad na Trumpa bio iznenađenje ili se tako nešto moglo očekivati, dodaje kako se političari pogotovo tijekom kampanje, nalaze u okruženju koje postaje toksično.

- Ne možete govoriti za nekoga godinama da je loša osoba i ne očekivati da će mu netko pokušati nauditi. Nadam se da će ljudi shvatiti da moraju smiriti ton i da se pod hitno mora uvesti civilizacija u politiku. Možemo se razilaziti u mišljenjima, stavovima, ideologijama, međutim to sve nije razlog da se nekoga pokuša ubiti - dodaje Blake.

Kaže kako su reakcije Trumpovog političkog protivnika, odnosno sadašnjeg američkog predsjednika bile primjerene.

- Joe Biden odmah je zaustavio kampanju kad se to dogodilo, razgovarao je s Trumpom. Primjereno su reagirali i ostali. Sva ta negativnost koja vlada, može dovesti do nasilja i to je zastrašujuće. To se ne bi smjelo događati. Nadamo se da će ovo biti pouka svima da smire ton - poručuje Blake.

Nakon što se provede masovna istraga oko napada, ističe kako će agenti dalje istražiti ako postoje daljnje prijetnje bilo kome. Prioritet je, navodi, otkriti sve i da se u budućnosti zaustave takvi mogući napadi na bilo koga.

'Agenti Tajne službe spremni su u svakom trenu dati život za štićenu osobu'

Opisao nam je i koliko je težak posao agenata Tajne službe.

Većina specijalnih agenata (CIA, Ministarstvo domovinske sigurnosti, Tajna služba) idu u Federalni centar za obuku u Georgiji. Svaka klasa ima 48 agenata. Kad sam ja 2000. bio na obuci u Georgiji, nakon čega sam postao specijalni agent Ministarstva domovinske sigurnosti, čak pola grupa su bili agenti Tajne službe. Iz osobnog iskustva radeći punih 37 godina s agentima Tajne službe, mogu reći da nema predanijih agenata od njih. Nevjerojatno je koliko su oni posvećeni svom poslu. Vi kad radite za Tajnu službu to za vas znači da tjedno radite dvostruko više od norme, radite 80 sati tjedno. Njihovi agenti i agentice, s obzirom na to da je jako puno žena u Tajnoj službi, neprestano putuju. Ono što ih razlikuje od drugih agenata je to da su spremni u svakom trenu dati život za osobu koju štite bilo da se radi o predsjedniku SAD-a, bivšem predsjedniku i potpredsjedniku te članovima njihove obitelji. Svijet je mogao vidjeti da su u trenu kad se čula pucnjava, odmah prekrili Trumpa svojim tijelima - istaknuo je John Blake.

Podsjetio je i na pokušaj atentata na bivšeg američkog predsjednika Ronalda Regana.

- Kad je Regan upucan, tad je ujedno stradao i agent Tajne službe koji se postavio između Regana i atentatora i tako primio metak - navodi Blake.

Da bi osoba postala agent Tajne službe, mora proći, dodaje striktna pravila.

- Rok za postati agent Tajne službe je do 37. godine, a s 57 se ide u mirovinu. Moraju proći poligraf prilikom regrutiranja, a i tijekom službe. Cijeli sistem novačenja agenata Tajne službe je jako kompleksan - naglašava Blake.

No osim agenata Tajne službe, predsjednika i predsjedničkog kandidata zbog izloženosti rizicima, čuva, ističe, još jedna specijalna jedinica.

- Riječ je o Protunapadnom timu (CAT - The Counter Assault Team). To je specijalizirana jedinica unutar Tajne službe SAD-a koja pruža stalnu, globalnu taktičku potporu agentima Tajne službe koji čuvaju štićenu osobu. CAT pruža taktičku podršku određenim zaštićenim osobama, zaštićenim mjestima i posebnim nacionalnim sigurnosnim događajima. Njihov jedini posao je ako je predsjednik napadnut, da oni odmah uzvrate paljbu na napadača. Oni su najbrži individualci koji mogu uloviti snajperiste jer su i sami snajperisti. Vidjeli smo sad da su odmah ustrijelili atentatora, ubili su ga u sekundi. Atentator na Trumpa u trenu napada nije imao identifikacijske podatke, no ubrzo su ga identificirali - zaključuje Blake.