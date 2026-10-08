KBC Sestre milosrdnice u srpnju su poništile prvi natječaj za predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju nakon što je odabrana kandidatkinja, koja je inače liječnica iz druge bolnice.
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EKSKLUZIVNO Zadravec želi stari posao. Radiolozi već spremaju radikalan potez: 'Ako se vrati..'
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Velik dio radiologa KBC-a Sestre milosrdnice (Klinike za tumore, Klinike za traumatologiju te dio radiologa Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, s lokacije Vinogradska) dat će otkaz ako Dijana Zadravec ponovno bude imenovana predstojnicom tog zavoda, ekskluzivno doznaju 24sata iz izvora bliskog upravi bolnici. O tome su već izvijestili i bolnicu kao i Ministarstvo zdravstva, tražeći da se provede transparentan natječaj za tu poziciju i da se zaštite radnici.
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