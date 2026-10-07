Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA U ISTRI

Eksplodirala baterija za tresač maslina: Jedan radnik opečen, drugi skočio kroz prozor...

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
Eksplodirala baterija za tresač maslina: Jedan radnik opečen, drugi skočio kroz prozor...
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Četvero ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon eksplozije u objektu koji koriste radnici u Fuškulinu na području Poreča. Svi su prevezeni u pulsku bolnicu. Policija još utvrđuje što se točno dogodilo...

Policijska uprava istarska zaprimila je u srijedu oko 2.55 sati dojavu o eksploziji u objektu koji koriste radnici. Prema dosad utvrđenim informacijama, eksplodirala je baterija tresača maslina koja se u tom trenutku punila. U eksploziji je jedan radnik zadobio opekline, dok je drugi, pokušavajući izaći iz objekta, skočio kroz prozor te se pritom ozlijedio. Još dvije osobe nakon događaja imale su poteškoća s disanjem. Sva četiri radnika prevezena su u pulsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Policijski službenici nastavljaju s utvrđivanjem svih činjenica i okolnosti koje su dovele do eksplozije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'
AFERA JAGODE

Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'

Obitelji su prevarene s inovativnom metodom uzgoja jagoda. Čovjeku koji je izvlačio novac iz braniteljske zadruge još se sudi unatoč uputi Vrhovnog suda. A ovrhe braniteljima stižu: 'Ostao nam je još goli život'
Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'
NE ZNA SE IZVOR

Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'

"Ljudi, jel vi osjetite smrad? Cijelim kvartom se prožima neki užasni miris" - požalio se stanovnik Volovčice na Facebooku. "Taj smrad se već danima osjeća, pretežno navečer i rano ujutro" - odgovorio mu je drugi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026