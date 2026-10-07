Eksplodirala baterija za tresač maslina: Jedan radnik opečen, drugi skočio kroz prozor...

Policijska uprava istarska zaprimila je u srijedu oko 2.55 sati dojavu o eksploziji u objektu koji koriste radnici. Prema dosad utvrđenim informacijama, eksplodirala je baterija tresača maslina koja se u tom trenutku punila. U eksploziji je jedan radnik zadobio opekline, dok je drugi, pokušavajući izaći iz objekta, skočio kroz prozor te se pritom ozlijedio. Još dvije osobe nakon događaja imale su poteškoća s disanjem. Sva četiri radnika prevezena su u pulsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Policijski službenici nastavljaju s utvrđivanjem svih činjenica i okolnosti koje su dovele do eksplozije.