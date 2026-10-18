Eksplozija i požar u kanadskoj vojnoj bazi, više mrtvih. Bolnice preplavljene ozlijeđenima

"Incident" koji je izazvao požar u vojnoj bazi u zapadnoj Kanadi rezultirao je smrtnim slučajevima i ozljedama, objavila je kanadska vlada u subotu navečer.

- Došlo je do smrtnih slučajeva i ozljeda nakon incidenta u baz u Wainwrightu, u pokrajini Alberti, izjavio je ministar obrane David McGuinty tijekom konferencije za novinare.

- Više informacija o okolnostima incidenta iznijet ćemo u nadolazećim satima i danima - dodao je.

Ranije je premijer Mark Carney u objavi na svom profilu na platformi X naveo da je "ozbiljan incident" uzrokovao "veliki požar" u bazi.

Hospitals across Alberta, Canada are reportedly being overwhelmed by the number of injured from the ongoing major fire at CFB Wainwright, the cause and extent of which is still unknown, with details being kept very quiet by the Canadian Ministry of National Defense. Some sources place the number of dead in the dozens with hundreds of injuries, though nothing has been verified by officials in Canada. — OSINTdefender (@sentdefender) October 18, 2026

Prema izvještaju Associated Pressa, velik broj ozlijeđenih prevezen je u bolnice u Edmontonu nakon što su zdravstveni kapaciteti u Wainwrightu postali preopterećeni. Liječnik hitne službe bolnice Royal Alexandra u Edmontonu Warren Thirsk rekao je za CBC da je riječ o izvanrednoj situaciji s kakvom se zdravstveni sustav susreće jednom u 15 do 25 godina.

- To je više pacijenata nego što itko od nas trenutačno želi brojiti. Ovo je katastrofa - rekao je Thirsk.

Pojedini kanadski mediji izvijestili su da je incidentu prethodila eksplozija, no kanadske vlasti nisu službeno potvrdile tu informaciju. Kraljevska kanadska konjička policija objavila je da su njezini pripadnici pozvani u subotu nešto nakon 16 sati po lokalnom vremenu zbog dojave o požaru na području baze namijenjenom vojnoj obuci.

Istragu provode kanadska vojska i policija. Zasad nije poznato što je izazvalo incident ni jesu li poginuli i ozlijeđeni isključivo pripadnici vojske.

Unconfirmed reports regarding the incident at CFB Wainwright in Alberta are raising concerns about a potential mass-casualty event. A source reportedly close to the situation claims more than 100 people may be injured. That figure has not been independently verified by authorities. The cause of the reported explosion and the scale of injuries remain unclear. Source: Unconfirmed local reporting https://t.co/yvm8yaT1Nw — Cost of America (@CostOfAmerica) October 18, 2026

Požar je zahvatio veliko područje oko baze i proširio se preko njezine ograde. Gašenje je otežavao snažan vjetar, čiji su udari u pojedinim dijelovima Alberte dosezali 100 kilometara na sat. Vatrogasci iz više okolnih područja uključili su se u gašenje, a pomoć je ponudila i susjedna pokrajina Saskatchewan.

Lokalne vlasti zasad nisu izdale naredbu za evakuaciju stanovništva Wainwrighta, grada s oko 6600 stanovnika koji se nalazi neposredno uz vojnu bazu. Građanima su poručile da izbjegavaju zahvaćeno područje i oslobode prometnice za hitne službe.

Baza Wainwright nalazi se oko 200 kilometara od Edmontona i jedna je od najaktivnijih baza kanadske kopnene vojske. Koristi se za obuku vojnika, pripreme za borbene operacije i velike vojne vježbe.

U njoj djeluju Kanadski centar za manevarsku obuku, koji provodi realistične borbene vježbe, te Centar za obuku Treće kanadske divizije. Prema popisu iz 2021. godine, u bazi je bilo raspoređeno 1310 vojnih i civilnih djelatnika.

Kanadski premijer Mark Carney izrazio je sućut obiteljima stradalih i poručio da savezna vlada surađuje s vlastima Alberte i lokalnim službama. Premijerka Alberte Danielle Smith opisala je događaj kao veliku tragediju koja je pogodila brojne pripadnike kanadskih oružanih snaga.

Vlasti su najavile objavu dodatnih informacija nakon što se utvrde okolnosti incidenta.