U eksploziji turističkog busa u Kairu poginulo je četvero ljudi

Trojica vijetnamskih turista i njihov egipatski vodič su poginuli u petak u eksploziji bombe pri prolasku njihovog autobusa pokraj piramida u Gizi, u prvom napadu na turiste u Egiptu od srpnja 2017.

#BREAKING Two Vietnamese tourists killed by roadside bomb in Egypt, interior ministry says pic.twitter.com/SuEmoLNifl