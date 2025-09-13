Eksplozija u kafiću u Madridu: 14 ozlijeđenih ljudi, jedan teško

U eksploziji u kafiću u španjolskoj prijestolnici Madridu u subotu je ozlijeđeno 14 osoba, od kojih jedna teško, priopćile su hitne službe.

Eksplozija se dogodila u 15 sati u madridskoj četvrti Vallecasu, prema hitnim službama.

Uzrok eksplozije još nije poznat.