Eksplozija se dogodila u 15 sati u madridskoj četvrti Vallecasu, prema hitnim službama
Eksplozija u kafiću u Madridu: 14 ozlijeđenih ljudi, jedan teško
U eksploziji u kafiću u španjolskoj prijestolnici Madridu u subotu je ozlijeđeno 14 osoba, od kojih jedna teško, priopćile su hitne službe.
Uzrok eksplozije još nije poznat.
