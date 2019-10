Eksplozije i rafali u Obrovcu: Nakon serije ostali samo grafiti

Pet dana Obrovac je "glumio" napušteni ruski grad u seriji Strike Back. Nekoliko dana poslije ostali su samo grafiti na zgradi koja je jednom davno građena kako bi postala robna kuća, ali to se nkad nije dogodilo. Kamere su otišle, kao i cijela oprema u desetak kamiona i grad opet diše po starom.

- Pa mogu vam reći da mi nedostaju. Baš je bilo živo, svi smo izlazili gledati što se događa. Pogotovo djeca, svaki mali odmor su trčeći dolazili i gledali, kaže nam Nada Župan iz Maslenice koja radi u Obrovcu.

- Nema više tog šušura, bile su stotine ljudi, oprema, kamioni, kafići su bili puni, snimalo se po cijelom gradu. Nikad nam nije bilo ovoliko ljudi, svaki dan smo gledali nešto novo. Na kraju su sve pospremili i otišli, nisu ostavili nikakvo smeće... Mi bismo voljeli da se kod nas opet nešto snima, baš je bilo lijepo.

U Obrovcu se snimao dio osme sezone ove britansko američke serije o tajnoj specijalnoj jedinici koja djeluje po cijelom svijetu. U Obrovcu je na snimanju sudjelovalo ukupno 85 statista, većinom iz zadarskog kraja. Snimanje u Hrvatskoj traje šest mjeseci, a žestoki okršaji između ruske vojske i Section 20, specijalne postrojbe britanske tajne službe MI6, zasigurno spadaju u najatraktivnije. Snimanje završava 1. studenog, a u ovih pola godine Rijeka je utjelovila Tel Aviv, Zagreb München, a Trogir Veneciju i još nekolicinu gradova... Sporedne uloge u serijalu odradili su i Rade Šerbedžija u ulozi albanskog mafijaša, Branko Đurić, Ivana Miličević, Goran Bogdan...

- Snimili su ovaj naš lijepi kraj i nadam se da će ljudi koji ga vide znati gdje je zapravo, da to nije Rusija, nego Hrvatska. I svakako ću pogledati seriju, baš me veseli, kaže Nada.

Ćirilična slova malo su uzburkala obrovačku javnost, ali uskoro je na lokacijama izvješena i obavijest:

"Kako će se radnja snimane serije odvijati u jednom "ruskom gradu", molimo vas za razumijevanje te da ne oštećujete natpise na ruskom jeziku koji su dio scenarija i tako onemogućavati rad filmskih radnika", stajalo je u obavijesti.

Svaku epizodu u prosjeku gleda milijun ljudi, a serija je nastala prema bestseleru Chrisa Ryana i na stranici IMDB ima visoku ocjenu od 8,2.

- Iako je na našem području snimljeno jako puno filmova, raznih serija i reklama, prošlotjedni filmski spektakl bio je po mnogočemu poseban upravo zato jer se odvijao u samom gradu, bila je to sedmodnevna predstava za sve nas koji tu živimo. Vrhunska produkcija i vrhunska organizacija lokalne agencije zadužene za koordinaciju lokacije. Pazilo se na apsolutno svaki detalj, svaka čast i nadamo se da će se nešto slično događati i u budućnosti. Žalosti me jedino to što su scenografi za samo jedan dan uz minimalan trud i par kanti boje uspjeli Obrovac pretvoriti u savršenu ratnu zonu, kaže Ivan Matić, građanin Obrovca.

Na Facebooku mu se javio jedan od sudionika snimanja i napisao mu:

"Najljepši dani od kad radim na filmu. Naradio se jesam, al toliko ugodne atmosfere, puno prijatelja, ljubaznosti stanovnika nisam doživio nigdje gdje smo snimali".

U centru Obrovca u ljeto 2010. godine snimljeno je nekoliko kadrova srpskog filma Parada koji je doživio veliki uspjeh. U centru grada, pred kafićem Oluja koji više ne postoji, ali natpis s imenom je još tu, snimljeni su kadrovi filma Srđana Dragojevića.