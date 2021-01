Epidemiološka situacija je povoljnija i trendovi smanjenja dobri, pa se može ići u daljnje postepeno popuštanje mjera oko povratka učenika u školu. Odluku o daljnjem povratku učenika u škole donijet će se kao I do sada na razini županija, u dogovoru između ravnatelja osnivaća I lokalnih stožera a ovisno o epidemiološkoj situaciji u pojedinoj županiji, poručili su u ponedjeljak iz Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon sastanka s epidemiolozima.

Brodsko-posavska županija već je donijela odluku o tome da se svi učenici tamošnjih osnovnih i srednjih škola u ponedjeljak 1. veljače vraćaju u školske klupe, a do kraja tjedna znat će se i za ostale.

Iako svi ističu kako prvenstveno treba održati dobru epidemiološku situaciju, do koje smo došli jer se građani pridržavaju mjera, očekuje se da bi se učenici viših razreda osnovnih škola u ponedjeljak mogli vratiti na redovnu nastavu po Modelu A. Hoće li biti i određenog popuštanja za sportske aktivnosti, vidjet će se tijekom tjedna.

Djeci stiže oprema za nastavu

A u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje je na nekim područjima zbog posljedica potresa odgođen početak drugog polugodišta, situacija se pomalo normalizira. Ipak, mnoga djeca su raseljena s obiteljima, a mnogi žive u kontejnerima ili kamp-kućicama. Posjetili smo obitelj Devčić u Novoj Drenčini pokraj Petrinje, čija Ela ide u prvi razred. Ona će pratiti online nastavu u Područnoj školi Mate Lovraka, jer je zgrada škole postala privremeni dom nekoliko obitelji koje su ostale bez krova nad glavom. Među njima je i Elina obitelj, koja ima sedmero članova. Tri sestre i mlađi brat te roditelji nakon potresa žive u kontejneru.

- Strah me potresa i jedva čekam da počne nastava. Nemam tablet, ali ću ga dobiti - kaže nam djevojčica, kojoj će zasigurno najveća pomoć u savladavanju gradiva biti starija sestra, koja ide u 5. razred.

Prva dva tjedna psihološke radionice

Od 470 učenika, koliko ih se prošle jeseni upisalo Osnovnu školu u Glini, njih devetero privremeno će nastavu pohađati izvan potresom pogođenog područja, kazala nam je ravnateljica škole Robertina Štajduhar. U matičnoj školi u Glini, koja ima i dvije područne škole, u potresu je oštećena kompletna unutrašnjost zgrade.

Tek nakon sanacije u nju će se moći vratiti učenici. Ministarstvo znanosti i obrazovanja svim je školama izašlo u susret, pa će nastava i u ovoj školi, početi idućeg ponedjeljka.

Ravnateljica kaže da će se prva dva tjedna raditi mimo kurikuluma, a naglasak će staviti na psihološke radionice kako bi pomogli učenicima. Iz škole su kazali da su tijekom razdoblja od razornog potresa do početka nastave nastojali pružiti psihološku i svaku drugu pomoć kako bi se što brže prevladale poteškoće.

U okviru te škole nalaze se i dvije područne škole, u kojima se, prema riječima ravnateljice, nadaju da će djeca sjesti u školske klupe jer su one odoljele razornoj snazi potresa. U područnim školama Viduševac i Maja u klupe bi uskoro trebalo sjesti 28 učenika.

- Posebno bih istaknula golemu solidarnost nastavnog osoblja iz gotovo svih krajeva Hrvatske koji su nam se stavili na raspolaganje i ponudili pomoć. Svi smo ponosni na sve službe i ljude koji su nesebično pomogli nakon razornog potresa - zahvalno govori Štajduhar. Svi djelatnici ne samo te nego i drugih škola na Baniji sve su vrijeme proveli na terenu kako bi se upoznali s problemima obitelji koja imaju djecu školarce te im i ponudili svu pomoć koja im treba.

Četvrtina učenika u privremenom smještaju

Online nastava u Srednjoj školi u Glini počela je jučer u realnom vremenu, kakvu su imali i u vrijeme lockdowna, prije potresa.

- Prema tome modelu odvijat će se nastava do kraja siječnja za sve smjerove i svih 14 razrednih odjela - rekla nam je ravnateljica Marija Margušić Novosel.

Pojasnila nam je kako je od 198 učenika njih 48 ostalo bez doma jer su na njihovim kućama crvene ili žute naljepnice. To je gotovo 25 posto upisanih učenika. Svi se oni nalaze na privremenom smještaju, i to je dodatni problem za te učenike. Dvije trećine škola dobilo je crvenu naljepnicu i čekaju riječ stručnjaka koji će do 1. veljače dati svoju ocjenu.

- Imamo mnogo putnika i stoga je online nastava u ovom trenutku najbolje rješenje. Desetak učenika je smješteno izvan Gline kod rodbine, ali se nisu ispisali pa će krenuti na online nastavu. Izuzetak su maturanti. Njih 50-ak će pohađati redovnu nastavu u Topuskom. Radi se o maturantima iz Opće gimnazije, ekonomistima i dva smjera tehničke struke - pojašnjava Margušić Novosel.

Istra: Online nastava bolja nego proljetos

Prema posljednjim informacijama Civilne zaštite Istarske županije, online nastava bi se u srednjim i višim razredima osnovnih škola u Istri trebala održavati do 31. siječnja, a još se ne zna hoće li se produljiti nakon tog datuma. Do tada se učenici i profesori moraju prilagoditi novonastaloj situaciji, a kako se snalaze u svemu tome upitali smo učenike u porečkim i pazinskom školama.

- Pa nije nam lako, jer pratiti nastavu preko ekrana ili u učionici nije isto. Primjerice, u normalnim okolnostima nastavnik bi nam na neke nedoumice mogao odmah odgovoriti, pokazati da isti tren ispravim pogrešku, a preko kompjutora to je ipak malo teže - požalio nam se Marko iz sedmog razreda Osnovne škole iz Poreča. Kaže nam kako mu fale i prijatelji, no isto tako pohvalio je da su se nastavnici sad za nastavu na daljinu ipak bolje pripremili nego prvi put.

Teško je ocjenjivati kad nastava nije uživo

- Tad su nam samo davali zadaće i zadatke koje smo mi vraćali, a sad se spojimo na Zoom aplikaciju i u realnom vremenu pratimo nastavu koju nastavnik održava u praznoj učionici - rekao nam je Marko. Profesori u osnovnim školama također kažu da im online nastava teško pada, jer sve moraju posebno pripremati u popodnevnim satima kad su kod kuće, a zatim ujutro doći na posao i odraditi nastavu. Kažu da rade dvije smjene, ali i da je nemoguće biti objektivan u ocjenjivanju jer je teško kontrolirati pravo znanje učenika.

U srednjim školama situacija praćenja nastave i pisanja ispita ipak je malo teža. Učenici kažu da im nije lako jer su profesori stroži, a uz sve to, za razliku od osnovnoškolaca, fali im društvo, izlasci u kafiće i klubove, sportske aktivnosti... Nastava se provodi online za sve učenike predmetne nastave te u srednjim školama uz iznimku maturanata. Jedino su maturanti Primorsko-goranske i Istarske županije online. Ministarstvo nije zaprimilo pritužbe vezane uz provođenje online nastave.