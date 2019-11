Elektrana crpi vruću vodu i proizvodi električnu energiju

U Cigleni, bjelovarskom prigradskom naselju, u utorak je otvorena geotermalna elektrana „Velika 1“. Riječ je prvoj geotermalnoj elektrani u Hrvatskoj te najvećoj u kontinentalnoj Europi s binarnom tehnologijom

Nositelj investicije od 325 milijuna kuna je turska grupacija MB Holding. Od toga se više od 68 posto, odnosno oko 220 milijuna kuna odnosi na usluge i opremu nabavljenu na hrvatskom tržištu.

Predsjednik Uprave MB Holdinga Muharrem Balat, govoreći o razlozima vezanim uz odluku da se gradi geotermalna elektrana u Hrvatskoj, naveo je kako su ispitivanja pokazala da je to dobro lokacija, ali i uz to da je on od djetinjstva sentimentalno vezan za našu zemlju pa je i to možda bila prevaga u odabiru zemlje u koju će se investirati. Govoreći o samom postrojenju, rekao je da je pokretanjem elektrane otvoreno 10 radnih mjesta, a tijekom gradnje je sudjelovalo 15-ak domaćih kompanija koje su pokazale zavidno znanje i profesionalan odnos.

Foto: PIXSELL

- Kad sam krenuo u školu, Turska je bila siromašna zemlja i kilometrima sam pješačio do škole i natrag. Uz uniformu, bila je obvezna i kravata koju sam često zaboravljao, ali je na sreću domar bio Hrvat. Kad me vidio bez kravate, izvadio ju je iz ladice i zavezao mi ju oko vrata da ne dobijem neopravdane sate ili se ne moram vraćati kući po kravatu. Ta je osoba na mene kao malenog dječaka ostavila utisak dobrog čovjeka i od tada gajim posebnu naklonost prema vašoj zemlji. Kad sam saznao za nalazište podzemne vrele vode, nije bilo dileme oko gradnje u vašoj zemlji - kazao je Balat, koji u Turskoj ima nekoliko sličnih elektrana.

Pojasnio je da naziv Velika 1 treba gledati u kontekstu da će graditi još koju geotermalnu elektranu poput ove kraj Bjelovara. Odgovarajući na upit novinara, Muharrem Balat, je rekao kako mu je cilj izgraditi barem još četiri geotermalne elektrane u Hrvatskoj, ukupne snage između 40 i 80 MW. Već je pokrenut razvoj drugog projekta u Legradu pokraj Koprivnice koja će nositi naziv „Velika2“. Inače, konzorcij u Turskoj ima pet geotermalnih postrojenja.

Foto: PIXSELL

Pred brojnim uglednicima među kojima je bio i veleposlanik Turske, rezanjem vrpce, predsjednik Uprave MB Holdinga, gospodin Balat i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić su svečano pustili u rad, kako su rekli, najveće takvo postrojenje u kontinentalnom dijelu Europe. Ministar Ćorić je kazao kako je cilj da kroz idućih 10 godina Hrvatska dobije 36,4 posto energije iz obnovljivih izvora, a geotermalna elektrana je po riječima gospodina Balata najsigurniji izvor, jer za razliku od vjetroelektrana ili solarnih ne ovisi o vremenskim uvjetima.

Vruća geotermalna voda se crpi kroz dvije proizvodne bušotine s dubine od oko 2 800 metara, što odgovara vertikalno nanizanih ispod zemlje 27 tornjeva zagrebačke katedrale. Voda na površinu izlazi pri temperaturi od 166 stupnjeva C. Tu toplinu prenosi na izmjenjivače topline koji pogone turbinu i generator električne energije. Voda se ohladi na oko 75 stupnjeva i ponovo cjevovodima vodi do dvije utisne bušotine, gdje se ponovo zagrijava i na taj se način zatvara krug jer utisnuta voda prolazi kroz vruće ležište gdje doseže temperaturu od 166 stupnjeva. Prema riječima Dragutina Domitrovića, voditelja cijelog projekta od ožujka od kad je „Velika 1“ puštena u puni pogon, ona je isporučila u distribucijsku mrežu 55 GWh električne energije.

Tema: Hrvatska