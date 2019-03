Elitno društvo: Na listi nabolje plaćenih bankara i jedan Hrvat

Broj bankara u Europskoj uniji s godišnjom zaradom većom od milijun eura u 2017. je porastao na gotovo 5.000, a među njima je i jedan hrvatski bankar. Točnije, među 4.859 bankara koji su unatoč tome što su regulatori ograničili visinu bonusa, bankar iz Hrvatske u 2017. je te godine zaradio milijun i 26 tisuća eura.

Njegov identitet je strogo zaštićena poslovna tajna, ali ono što se zna jest da hrvatski bankar milijunaš radi u sektoru banke za poslovanje s građanstvom, a od ukupno zarađenog iznosa te mu je godine isplaćeno 205.200 eura. Izvješće o zaradi bankara objavljuje Europska agencija za banke i obuhvaća 21 od 28 zemalja Europske unije.

European Banking Authority report on EU banks receiving a remuneration of more than 1 MEUR via @EBA https://t.co/LleMomzt5O pic.twitter.com/9HRA3djQiL — Miguel Chamochin (@MiguelChamochin) March 13, 2019

Godinu dana ranije, bankara s godišnjim primanjem većim od milijun eura bilo je 4.597. Oni najbolje plaćeni velikom su se većinom nalazili u Britaniji, njih ukupno 3.567 u 2017. odnosno 73,3 posto - 38 više nego u 2016. godini. U Njemačkoj ih je bilo 390 u 2017., u Italiji 201, Francuskoj 233 a u Španjolskoj njih 161.

Prvih trideset, u toj je godini zaradilo više od 10 milijuna eura.

Report: Despite a cap on bonuses for EU bankers, the number of high earners has increased by over 40% since 2010 🔝. The UK has the largest number of high earners, comprising more than 70% of all bankers.



Source: European Banking Authority (@EBA_News) pic.twitter.com/wLrQK45wuN — DW Europe (@dw_europe) March 12, 2019

Nakon bankarskog kraha prije deset godina, Europska unija je 2014. bonuse na razini osnovne plaće, odnosno u visini najviše dvije uz odobrenje dioničara. Kako su objavili iz EBA-e, prosječni omjer između varijabilnog i fiksnog dijela plaće kod onih najbolje plaćenih nastavlja se smanjivati, i to sa 104 posto u 2016., na 101,08 posto u 2017. godini. U 2014. je bio iznosio 123 posto, a 2015. godine 118 posto.

EBA’s latest report on high earners shows 3,567 UK-based bankers collected more than €1m in 2017. Their average pay, skewed by huge payouts at the top, was €2m, and together they took home nearly €10bn.



Thirty bankers were paid more than €10m each.https://t.co/iSmO76AKIc — Capital Moments (@CapitalMoments) March 12, 2019

I dok se bankare izložilo pritisku da smanje bonuse, upravitelji imovinom izbjegli su utjecaj tih ograničenja.

EBA je objavio da je u bančinim segmentima poslovanja s upravljanjem imovinom prosječan omjer varijabilnog prema fiksnom dijelu plaće uvećan s 358 posto u 2016., na 402 posto u 2017., čime i dalje znatno premašuje maksimum od 200 posto.

- Nekoliko zemalja članica dopušta primjenu izuzeća za zaposlenike u tom poslovnom segmentu, iako CRD IV (EU pravila o kapitalu banaka) eksplicitno ne pružaju takvu mogućnost - navodi se u EBA-inom izvješću.