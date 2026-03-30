OPET HODA Amputirali joj nogu nakon nesreće u Sarajevu, prve korake napravila u Hrvatskoj!

U vremenu kada vijesti često donose težinu i zabrinutost, priča šesnaestogodišnje Elle Jovanović vraća vjeru u snagu čovjeka, dobrotu i moć zajedništva. Njezino ime danas nije samo ime jedne djevojke, ono je simbol hrabrosti, nade i nepokolebljivog optimizma. Sve je počelo 12. veljače u Sarajevu, kada je tramvajska nesreća potresla grad i cijelu regiju. U tragediji koja je odnijela jedan mladi život i ozlijedila više osoba, Ella je bila među najteže stradalima. U tim prvim trenucima, između kaosa i straha, započela je njezina najteža borba, borba za život. No brza reakcija medicinskog tima značila je razliku između života i smrti. U Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" liječnici su odmah prepoznali ozbiljnost situacije. Ozljede su bile teške, a odluke koje su morale biti donesene, bolne, ali nužne. Kako bi joj spasili život, liječnici su bili prisiljeni amputirati nogu.

Uslijedila je inducirana koma, dani neizvjesnosti i tiha borba koja se vodila iza bolničkih vrata. U tim trenucima, između nade i straha, dogodilo se ono što medicina ne može uvijek objasniti, snaga duha. Polako, gotovo neprimjetno, Ella se počela vraćati. Otvarala je oči, reagirala na glasove, a ubrzo i pokazivala ono što će obilježiti cijeli njezin oporavak, osmijeh. Nakon što je prošla najkritičniju fazu, Ellin put nastavio se u Zagrebu, u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina, mjestu gdje je započelo novo poglavlje njezina života.

Stručni tim izradio je individualizirani plan rehabilitacije, prilagođen upravo njoj, njezinu tijelu, ali i njezinoj nevjerojatnoj volji. U suradnji s vrhunskim stručnjacima i uz pomoć suvremenih protetskih rješenja, Ella je napravila ono što se donedavno činilo nezamislivim, svoje prve samostalne korake. U suradnji s tvrtkom Ottobock Adria, jednim od vodećih svjetskih u području protetike i ortotike, te prim.dr. Ognjenom Živkovićem, stručnjaci Specijalne bolnice Sv. Katarina osigurali su Elli suvremeno protetsko rješenje koje objedinjuje najnovije tehnološke standarde, visoku razinu sigurnosti pri kretanju te mogućnost postupnog povećanja opterećenja i funkcionalnosti. Stručni timovi obiju institucija provode usklađen i koordiniran pristup, sustavno prateći medicinske pokazatelje, funkcionalni napredak i Ellinu prilagodbu protetskom sustavu.

Takva sinergija omogućuje stabilan, kontroliran i dugoročno održiv proces rehabilitacije, uz maksimalnu podršku u svakom koraku njezina oporavka.

Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Ellina priča svjedoči o snazi duha jedne iznimne mlade osobe, ali i o golemim mogućnostima suvremene medicine, osobito kad se primjenjuje multidisciplinarni pristup. Njezina hrabrost, aktivno sudjelovanje u rehabilitaciji, mentalna snaga i iznimna motivacija ključni su čimbenici uspješnog oporavka, zbog čega je Ella već danas postala simbol i uzor mnogima. Duboko sam zahvalan Elli, njezinoj obitelji i prof. dr. Ismetu Gavrankapetanoviću, čiji je tim u Sarajevu, Elli pružio iznimno stručnu i predanu skrb, na povjerenju koje su ukazali Specijalnoj bolnici Sv. Katarina. Sa svojim suradnicima, učinit ću sve što je u mojoj moći kako bi Ella imala najbolje moguće uvjete za potpuni povratak svakodnevnim životnim aktivnostima - rekao je prof.dr. Dragan Primorac, a prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, ravnatelj Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" rekao je kako su radosni što su tešku tragediju koja je pogodila njihov grad barem djelomično uspjeli ublažiti te spasiti mladi život, na ponos i sreću cijeloga Sarajeva.

Ellina priča nije samo priča o nesreći. To je priča o djevojci koja je, suočena s gubitkom, pronašla snagu da se ponovno nasmije. Priča o liječnicima koji nisu odustali. O obitelji koja je vjerovala. A Ella Jovanović upravo tim osmijehom danas inspirira sve nas.