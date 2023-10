'Elon Musk diže prvi hrvatski satelit u orbitu u veljači 2024.'

Nije laž, nije prazno obećanje. Prvi hrvatski satelit CroCube poletjet će u Zemljinu orbitu za četiri mjeseca - u veljači 2024. godine. Nevjerni Tome mogu u petak navečer u 18 sati doći u Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu, gdje će vidjeti CroCube s dijelovima satelita, a organizirano je i trosatno predavanje i druženje tijekom kojeg će se predstaviti sve hrvatske privatne tvrtke i pojedinci čija je pamet i marljivost uključena u ovaj projekt. I nije naodmet naglasiti - projekt nije uzeo ni kune iz državnog proračuna, isključivo se financira donacijama pojedinaca i naših privatnih tvrtki.

- Shvaćamo da će mnogi biti sumnjičavi kad govorimo o ovoj temi, ali prvi hrvatski satelit doista će poletjeti, a lansirat ćemo ga u Americi. U zemljinu orbitu ponijet će ga Falcon 9, lansirno vozilo Elona Muska - kaže Daniela Jović, žena koja stoji na čelu prve hrvatske svemirske misije i voditeljica projekta CroCube.

Koja je svrha CroCubea?

Ovo je tehnološki eksperiment i hrvatski satelitić zapravo ima zadaću dokazati da smo spremni za takve misije i da imamo tehnologiju koja funkcionira u takvim uvjetima. To se inače zove 'In-orbit demonstration', dakle demonstracija neke tehnologije u orbiti. CroCube će imati dva korisna tereta. Prvi je kamera koja će se uključivati uvijek kad satelit dođe iznad Hrvatske i slat će fotografije. Drugi korisni teret je Astrotron 1000 koji su napravili u zagrebačkom Pulsar Labsu. To je – pojednostavljeno rečeno – sustav malih računala koje će imati zadatak opažanja – dakle mjerenje svjetla i šumova, i raditi analizu. Svi ti podaci iz ovog tehnološkog eksperimenta bit će dostupni svim građanima Hrvatske, a svrha je inspiracija i motivacija naših ljudi da krenu razmišljati o daljnjim projektima i eksperimentima i da krenu možda s nekom svojom tehnologijom. Nadamo se da će inspirirati naročito mlade ljude, studente ili druge znanstvenike da naprave korak više.

Foto: Vedran Peteh

Koje su dimenzije prvog hrvatskog satelita?

Dimenzije su standardne za takve CubeSate, i njegova mjera je 1U – odnosno 'jedan unit' a znači dimenzije 10x10x10 centimetara i može težiti jedan kilogram. Naš CroCube će težiti 1,1 kg ali je tolerancija do 1,3kg, pa neće biti problema.

Ima nekoliko tvrtki koje su se, pored ostalih, priključile tom projektu. Tu su zagrebačka tvrtka Pulsar Labs koja proizvodi hrvatski modul Astrotron 1000, zatim tvrtka Notch koja je napravila program DevCademy i tvrtka Exevio iz Rijeke koja priprema mobilnu aplikaciju za misiju CroCube. Tko su ljudi u tim tvrtkama?

Ima ih još dosta, ali ovo su – recimo tako – glavni igrači. To su ljudi koji aktivno sudjeluju u misiji. Pulsar Labs se inače bavi izradom male elektronike i na taj način imaju doseg do svemirskih tehnologija i fantastični su. Već sada imaju mnoge klijente u cijelom svijetu te mislim da će im sudjelovanje u CroCube misiji biti odlična referenca. Primjerice Exevio je razvio aplikaciju za CroCube, koju će poslije nuditi za druge satelitske misije kao komercijalni proizvod.

Foto: PROMO

Što se konkretno još zna o CroCubeu? Primjerice na kojoj visini će letjeti?

Znamo točno, već smo dobili potvrdu da će letjeti na visini od 510 kilometara, a kao što sam rekla lansiranje se predviđa za prvu polovicu veljače i u orbitu će poletjeti na Muskovom Falcon 9, zato jer je to bila najpovoljnija opcija. Budući da sam organizirala u matičnoj tvrtki Spacemanic već nekoliko lansiranja satelita s Falconom, ovaj put smo za CroCube dobili čak i nekakav popust, pa će cijena lansiranja biti oko 45.000 eura.

Hoćete reći da Musk ima akciju?

Ne, ne daje Musk popust, nego kad lansirate satelit kod SpaceX-a možete zakupiti najmanje 200 kg tereta. Budući da je naš satelit vrlo malen, težak je oko jednog kilograma, mi smo zakupili mjesto za naš satelit preko posrednika, a to je njemačka tvrtka Exolaunch koja ima spremnik u kojem će, uz druge satelite, biti i naš CroCube. I u tom spremniku – recimo kontejneru – koji se montira na raketu, mi smo zakupili prostor za CroCube.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Kako je financiran cijeli projekt, kako ste prikupljali sredstva i koliko će sve u konačnici koštati?

Mi i dalje prikupljamo sredstva, a naši financijeri su bile isključivo privatne tvrtke i pojedinci. Nismo dobili ništa ni od hrvatske Vlade, niti bilo koje druge državne tvrtke ili institucije. Zapravo tako smo omogućili svakom hrvatskom građaninu da to bude i njegov projekt, a imena svih donatora bit će poslana s CroCubeom u svemir na posebnoj SIM kartici koja će biti umetnuta u CroCube. Naša tvrtka Notch kreirala je i sučelje putem kojeg donatori mogu slati svoje ime, mogu slati imena nekih osoba koje su im važne ili čak i neku pjesmu ako to žele. Riječ je o malo jačoj, tzv. industrijskoj SIM kartici koja može izdržati radijaciju i temperature u svemiru.

Koja je donja granica donacije i do kad traje crowdfunding, odnosno prikupljanje donacija?

Najniži iznos koji se može donirati je deset eura, a prikupljanje traje dok ne dođemo do željenog iznosa. Kad bi sve bilo postavljeno isključivo na komercijalnoj osnovi za komercijalnog klijenta, sigurno bi se iznos kretao oko 250.000 eura, no budući da je uloženo puno volonterskog rada, i tvrtki koje nam pomažu u realizaciji, cijena se kreće oko 110.000 eura. Za neke puno, za neke malo. Istina - to je vrijednost jedne garsonijere u Zagrebu, ali mislim da će korist od cijelog projekta biti daleko veća ako uspijemo stvoriti kritičnu masu mladih koji će se zainteresirati za svemirske programe i kojima će ovo biti poticaj za daljnje djelovanje. To mogu biti i teme za diplomske i magistarske radove. Imamo i mnogo izvrsnih informatičkih tvrtki u Hrvatskoj kojima može ovo biti prvi korak. Svemirska ekonomija je budućnost. NASA je izračunala da jedan dolar uložen u svemirska istraživanja vraća 4 do 7 dolara u ekonomiju.

Foto: Nera Simic

Kakve će biti temperature u orbiti i što mora CroCube 'preživjeti'?

Ono što traži SpaceX je da satelit mora izdržati temperature u rasponu od plus 50 stupnjeva Celzijusa, do minus 50 stupnjeva Celzijusa, da ne bude krhak i da ne ošteti druge satelite prilikom transporta. Sve te komponente moraju raditi u vakuumu, dakle u okruženju bez atmosfere. I sve komponente CroCubea će se sklapati u posebnim uvjetima. Takvi uvjeti su u tzv. 'Clean Room', odnosno u 'superčistoj sobi', a danas nam je baš potvrđeno da imamo takvu 'superčistu sobu' u okviru jednog zagrebačkog fakulteta, pa ni to ne moramo tražiti izvan Hrvatske. Takva 'soba' ne smije imati nikakve čestice prašine, vlage ili nikakvog tlaka i ima strogo kontroliranu temperaturu. CroCube će dakle sklapati naši kolege iz tima u posebnim odijelima, sa zaštitnim maskama da ne uđe nikakva nečistoća.

Od kojih materijala je sastavljen CroCube?

Njegovo kućište napravljeno je od posebne vrste auto-moto aluminija koji se dodatno obrađuje posebnim postupkom – tzv. eloksiranjem. Unutar te aluminijske strukture su tiskane pločice na koje se montira elektronika – računala, baterije, posebne solarne ćelije i sve što osigurava rad satelita. Sve je to tehnologija koja je već korištena i prije i ima relativno prihvatljive cijene, ali mora izdržati radijacije i ekstremne temperaturne razlike.

Foto: PROMO

Spomenuli ste baterije – koliki će biti onda vijek trajanja CroCubea?

- Predviđeni vijek je jedna do dvije godine. Ali nije uopće do baterija, nego do radijacije koja toliko nagrize elektroniku da ona jednostavno prestane raditi. CroCube će i dalje kružiti oko Zemlje sve dok ga ne privuče gravitacija i on će u potpunosti izgorjeti ulaskom u zemljinu atmosferu, pa neće za sobom ostaviti nikakvo smeće koje bi onečišćavalo atmosferu.

Vratimo se aplikaciji koju razvija Exevio iz Rijeke. O čemu je riječ?

Da, svaki građanin Hrvatske moći će preko te aplikacije pratiti CroCube u stvarnom vremenu, a moći će u galeriji pogledati i fotografije koje CroCube snima. Tu će biti i podaci o temperaturi, stanju baterija, i ostali tehnički podaci - recimo svojevrsno 'zdravstveno stanje' CroCubea. Osim toga, radio-amaterska zajednica u Hrvatskoj moći će ga i slušati, a preko našeg satelita će moći i međusobno komunicirati jer će biti opremljen tehnologijom za radio-amatere. Možda će preko njega čak i uspostaviti vezu s radio-amaterima iz drugih zemalja.

Foto: Nera Simic

Koliko će koštati instaliranje aplikacije na mobitel?

Nula eura. Bit će besplatna baš zato jer želimo da bude dostupna apsolutno svima, i da ovaj hrvatski satelitić CroCube približimo hrvatskoj javnosti, da ga ljudi dožive kao naš zajednički uspjeh. Svrha ove misije je ujedno i edukacija mladih.

Koliko ljudi broji 'naša NASA'?

Trenutačno nas ima 20-ak. Ali upravo u tim tvrtkama koje rade na projektu, su cijeli timovi zaposlenika koji rade za CroCubeu, a također imamo i odličnu suradnju s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti – HAKOM. Oni nam pomažu upravo na dijelu ostvarivanja radio-veze, zatim imamo Hrvatski radio-amaterski savez s kojim kreiramo upravljački centar da bi i mladi radio-amateri mogli naučiti kako se upravlja satelitom.

Foto: PROMO

Koliko su Elon Musk i njegove rakete koje se mogu iznova koristiti, pomogao da ovakvi pionirski pothvati budu dostupniji i Hrvatskoj koja nije svemirska velesila?

Zahvaljujući Musku, u posljednjih nekoliko godina ovakve misije su značajno pojeftinile. Danas već i sveučilišta ili bilo koje istraživačke institucije mogu lansirati ovakve satelite. Musk je neizmjerno pomogao komercijalizaciji svemirskih istraživanja. Da nema njegovog SpaceX-a ovakva misija približila bi se cijeni od barem 500.000 eura.

Hoće li hrvatski građani moći izravno pratiti lansiranje CroCubea u orbitu?

- Hoće. Moći će to učiniti ili putem naše web stranice CroCube.hr, ili putem našeg Facebooka ili Instagrama, kao i LinkedIna. Čak je i HTV najavio da je zainteresiran za prijenos lansiranja, a točan datum objavit ćemo nekoliko dana ranije kad od SpaceX-a dobijemo potvrdu. No, budući da je ovo Svjetski tjedan svemira, pozivam sve zainteresirane za CroCube da dođu danas, u petak 6. listopada u Tehnički muzej Nikola Tesla i da uživo čuju i vide o čemu je riječ.