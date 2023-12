Emotivan susret nakon 88 dana u bolnici: Našički vatrogasci dočekali ozlijeđenog kolegu

Sretni smo što je napokon došao kući. Čeka ga još puno oporavka. Sve nas je to jako potreslo, ali danas kad je nakon 88 dana došao sve su nas prepravile emocije, kazali su vatorgasci JVP Našice nakon što se teško ozlijeđeni vatorgasac Marijan Gajski (36) vratio iz bolnice u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Vatrogasac iz Našica izašao iz bolnice | Video: Radio Našice/Facebook

Marijan Gajski, odmilja zvan Dudy, vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe Našice, koji je teško ozlijeđen u požaru u Osijeku u krugu tvrtke Drava International, se nakon dugog oporavka vratio u Našice, javlja Radio Našice. Nakon 88 dana borbe s ozljedama veliki doček su mu pripremili kolege vatrogasci iz JVP-a.

- Dečki su me jako razveselili, nisam očekivao doček, ni u podsvijesti nisam imao da bi mi pripremili ovakav doček. Htio sam navratiti i vidjeti ekipu, ali evo oni su me odmah s puta iznenadili i natjerali mi suze i puno emocija - kazao je Marijan za Radio Našice.

Foto: Radio Našice/Facebook

Podsjetimo, Gajski je prilikom gašenja ogromnog požara u Osijeku, koji je izbio u krugu tvrtke Drava International početkom listopada, zbog slabe vidljivosti upao u šaht s vrelom plastikom te je zadobio teške ozlijede. Prevezen je u kritičnom stanju u KBC Osijek, a nakon prvih operacija u Osijeku je premješten na Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagreb.

- To su ozljede opasne po život. Opečeno mu je 50 posto površine tijela. Čeka ga dugotrajno liječenje. Operiran je te je u četvrtak ujutro ponovo išao u operacijsku dvoranu. Odmah nakon toga je u pratnji anesteziologa transportiran u KBC Sestre milosrdnice. S obzirom na to da se radi o mlađem bolesniku, mi se nadamo da će on to preživjeti - rekla je tad liječnica Ivana Haršanji Drenjančević.

Foto: Radio Našice/Facebook

Na dočeku vatrogasca Marijana bio je i našički gradonačelnik Krešimir Kašuba, kao i glavni zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice Zoran Pakšec.

- Najljepši dar za kraj ove godine je upravo dolazak našeg Marijana u Našice - rekao je gradonačelnik.

- Nakon 88 dana borbe za život napokon sam krenuo k domu svome. Uspjeli smo pobijediti sve respiratore, kome te sve operacije koje su bile jako teške, mukotrpne i višesatne - napisao je Marijan u svojoj objavi na Facebooku zahvaljujući se svima na podršci.