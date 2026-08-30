EMOTIVAN VIDEO Obitelj Jeana-Michela Nicoliera bila je na koncertu Thompsona

Na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru bila je Lyliane Fournier, majka francuskog dragovoljca Jeana-Michela Nicoliera. Uz nju je bio i njegov brat. Snimka koja prikazuje njihov boravak u publici brzo se proširila društvenim mrežama i potaknula brojne emotivne reakcije korisnika.

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Jean-Michel Nicolier bio je francuski dragovoljac koji se tijekom Domovinskog rata pridružio hrvatskim snagama u obrani Vukovara. Nakon pada grada zarobljen je u vukovarskoj bolnici, odveden na Ovčaru i ondje ubijen u studenome 1991. godine. Njegova sudbina i danas je važan dio sjećanja na obranu grada.

Koncert je održan u Gospodarskoj zoni, a prema procjenama okupio je oko 100 tisuća ljudi. Posjetitelji su tijekom cijelog dana pristizali iz različitih dijelova Hrvatske, zbog čega su nastale velike gužve na prilazima Vukovaru. Događaj je imao i humanitarnu svrhu, a dio prihoda namijenjen je izgradnji Salezijanskog centra u gradu. Thompson je tijekom večeri posebno pozdravio hrvatske branitelje i salezijance te je naglasio humanitarni karakter koncerta.