Obavijesti

News

Komentari 1
U VUKOVARU

EMOTIVAN VIDEO Obitelj Jeana-Michela Nicoliera bila je na koncertu Thompsona

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
EMOTIVAN VIDEO Obitelj Jeana-Michela Nicoliera bila je na koncertu Thompsona
Lylianne Fournier, majka vukovarskog branitelja Jean Michela Nicolliera | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Snimka koja prikazuje njihov boravak u publici brzo se proširila društvenim mrežama i potaknula brojne emotivne reakcije korisnika

Na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru bila je Lyliane Fournier, majka francuskog dragovoljca Jeana-Michela Nicoliera. Uz nju je bio i njegov brat. Snimka koja prikazuje njihov boravak u publici brzo se proširila društvenim mrežama i potaknula brojne emotivne reakcije korisnika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jean-Michel Nicolier bio je francuski dragovoljac koji se tijekom Domovinskog rata pridružio hrvatskim snagama u obrani Vukovara. Nakon pada grada zarobljen je u vukovarskoj bolnici, odveden na Ovčaru i ondje ubijen u studenome 1991. godine. Njegova sudbina i danas je važan dio sjećanja na obranu grada.

Koncert je održan u Gospodarskoj zoni, a prema procjenama okupio je oko 100 tisuća ljudi. Posjetitelji su tijekom cijelog dana pristizali iz različitih dijelova Hrvatske, zbog čega su nastale velike gužve na prilazima Vukovaru. Događaj je imao i humanitarnu svrhu, a dio prihoda namijenjen je izgradnji Salezijanskog centra u gradu. Thompson je tijekom večeri posebno pozdravio hrvatske branitelje i salezijance te je naglasio humanitarni karakter koncerta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'
PRATITE UŽIVO

Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'

Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking...
Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...
SMRT U ČEKAONICI

Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...

Supruga preminulog Luke Palatinuša, Jasmina, opisuje dramatične trenutke u čekaonici hitne pomoći, gdje se njen suprug srušio pred očima drugih pacijenata, dok su liječnici pokušavali reagirati na njegove simptome
Kako će Rimac vratiti 89,9 mil. eura? Tvrtka je u gubicima, a na računu nema dovoljno novca...
NEUSPJEH ROBOTAKSIJA

Kako će Rimac vratiti 89,9 mil. eura? Tvrtka je u gubicima, a na računu nema dovoljno novca...

Tvrtka Project 3 Mobility je razvila robotaksije, ali ne one s onom najvišom razinom autonomne voženje što su se obvezali ugovorom. Zato trebaju vratiti milijune. Druge Rimčeve tvrtke za aute i baterije puno bolje stoje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026