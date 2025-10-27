OPROŠTAJ OD ALEŠA (48)

Emotivna objava brata ubijenog u Sloveniji: 'Ovo se nikada nije smjelo dogoditi. Nedostaješ mi'

Uvijek si bio moj najveći oslonac, moj uzor i moj najbolji prijatelj, napisao je u emotivnoj objavi brat ubijenog Aleša Šutara (48). Tragedija u ranim satima u subotu potresla je mnoge u Novom Mestu, a cijela Slovenija digla se na noge.

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba LokalPatriot u Rozmanovoj ulici. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Prijetili su mu, a on je pozvao oca da dođe po njega. Čekao ga je ispred kluba.

Bilo je oko 2.30 sati. Ubijeni Aleš. Š, inače poznati lokalni ugostitelj, odmah je stigao do kluba kako bi zaštitio sina, no jedan od napadača iz skupine Roma udario ga je u glavu te mu zadao kobne ozljede, unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka. Liječnici ga nisu mogli spasiti te je preminuo.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Policija je uhitila mladića (21) za kojeg sumnjaju da je 48-godišnjaku zadao smrtonosne ozljede. Od njega se danas opraštaju brojni prijatelji, kolege, poznanici. Iako kao punoljetan nema kaznenu evidenciju, uhićeni mladić je u maloljetničkoj dobi evidentiran zbog imovinskih kaznenih djela i dvaju nasilnih napada, među kojima je i seksualni napad na osobu mlađu od 15 godina. Stanovnici Novog Mesta i ranije su se žalili na ponašanje Roma iz tog grada i njegove okolice.

Ako ga proglase krivim, prijeti mu od tri do 15 godina zatvora.

- Palo je nekoliko riječi, udarac je brzo uslijedio, muškarac je pao unatrag na tlo, a osumnjičenici su pobjegli - poručuju iz policije...

Osumnjičeni je, kako pišu Slovenske Novice, na društvenim mrežama dijelio svoju strast prema oružju, brzim njemačkim automobilima i balkanskoj glazbi. U opisu profila mu stoji kako radi za "rusku mafiju".

Od Aleša Šutara na društvenim se mrežama oprostio i njegov brat, Janez.

- Uvijek si bio moj najveći oslonac, moj uzor i moj najbolji prijatelj. Svaki smo dan bili u kontaktu, ako se nismo vidjeli, čuli smo se. Uvijek sam zvao tebe, jer si znao slušati i savjetovati. Jako mi nedostaješ, brate. Iza tebe je ostala velika praznina i bol, jer te više nema, i jer se to nikada nije smjelo dogoditi - napisao je Janez Šutar na Facebooku uz fotografiju s Triglava, planine na koju, kaže, ne bi otišao da nije bilo njegovog brata, Aleša.

- Ovaj počinitelj, 21-godišnjak, nije preko noći postao takav kakav jest. On je, nažalost, proizvod sustava koji nije funkcionirao. Sustava koji ga je doslovno odgojio u nekoga tko je iz čiste bahatosti ubio sugrađanina. Da bismo takve ljude preodgojili, bit će potrebna cijela generacija - rekao je slovenski premijer Golob.

Zbog svega su ministrica Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli ostavke.