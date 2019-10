'Englezice su me grlile, bile su presretne jer sam vratio novac'

- Ma nisam ti ja od slikavanja, niti mi je do reklame, to je nešto normalno i najveće mi je zadovoljstvo iskrena zahvala tih cura... - skanjivao se prepričati Vjekoslav Aljinović Veki kako je nekidan spasio, doslovno, dvije cure iz Velike Britanije grdnih komplikacija.

- Da budem iskren, sve to mi je samo stvorilo problem, ali u onom trenutku kad sam uzeo novčanik u ruke, osjetio sam odgovornost da trebam to dovesti do kraja.

Foto: Mario Matana/24sata

- Problem?! - začudili smo se, i tako pomalo uvukli Vekija u priču, uličnog zabavljača, svirača, Djeda Božićnjaka, jednog od preostalih dobrih splitskih duša. U ponedjeljak su naime dvije "inglezice" izgubile novčanik, zapravo ga zaboravile u Marmontovoj ulici ispred junaka naše priče. Veki je pronašao "takujin" nakon što su tamnopute djevojke otišle dalje svojim putem, e da bi se onda dao u potragu za vlasnicama. Kako je proteklo vraćanje imovine strankinjama te s kojim dvojbama se suočio Aljinović, inače godinama volonter Crvenog križa i osoba koja ne čuje na jedno uho, doznajemo upravo od Vekija...

- Sve se odigralo pred kraj mog radnog vremena, kad su te dvije djevojke stale kod moje štacije malo ispod "pirje" u Marmontovoj. Zaigrale se s mojim psićem, Bili je umiljat, a ja iskoristio priliku za slikat ih onako sa stolice, jer sam fotograf u duši i srcu. Bilo je još ljudi, a točno sam vidio kad je jedna od njih spustila novčanik na tlo. Međutim, tek malo kasnije, kad su otišle, primijetio sam pokraj mojih nogu taj novčanik, shvatio da su ga zaboravile. Ostao sam još neko vrijeme, sve misleći da će se vratiti, sjetiti gdje su ga ostavile. Kako nisu dolazile, spremio sam ga u plastičnu vrećicu i odnio, razmišljajući kako do vlasnica... - prepričava Veki, što ga je dovelo do prvog problema, dakle kako dojaviti Britankama da je novčanik, krcat kreditnim karticama, ali i s gotovinom, ključevima kod njega.

Foto: Mario Matana/24sata

To je uspješno riješio, preko prijatelja Rade objavio je pronalazak novčanika na portalu DalmacijaDanas, sa fotografijama vlasnica, što je brzo vidio vlasnik apartmana te svojim gošćama prenio informaciju.

- Došle su oko 21.30 sati, zagrlile su me, poljubile, bile su presretne što su dobile natrag svoje stvari. Nudile su mi nagradu, novac, sigurno je bilo nekoliko novčanica od sto, dvjesto kuna. Ali ne treba meni lova, što imam to je dovoljno, sretan sam zbog njih. I samo da znate, nisam nekakav ilegalac, ovdje sam uz dozvolu Turističke zajednice Splita. Znači, de facto sam zaposlenik TZ i na neki način predstavljam grad pa je ovo bila i moja dužnost. - kaže nam Veki, pojašnjavajući i kako je došlo do snimke primopredaje izgubljenog/pronađenog novčanika.

Foto: Mario Matana/24sata

- Kontaktirao sam ja i policiju, kod njih bi ostavio novčanik da se Engleskinje nisu pojavile. Upravo mi je zbog pitanja dežurnog policajca pala na pamet snimka: nikad ne znaš kako se mogu stvari poslije rasplesti, ima svakakvog svita, da kasnije dođu i kažu kako nedostaje tisuću eura! Ovako su lipe cure, iz Londona, sve pregledale i potvrdile da je sve tu. Kako engleski govorim "little" pomogle su mi naše cure u prolazu. Na kraju su mi rekle "good Croatian", za to mi nije triba prijevod... - smije se brk Vjekoslavu Aljinoviću.

