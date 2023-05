EP dovodi u pitanje mađarsko predsjedanje sljedeće godine

Pet od sedam zastupničkih klubova podržava prijedlog rezolucije u kojoj se kaže da Mađarska ne bi smjela preuzeti predsjedanje Vijećem EU-a u drugoj polovici sljedeće godine jer sustavno krši načela i vrijednosti Europske unije.

“Rezolucija o vladavina prava bit će usvojena velikom većinom”, izjavila je u srijedu prije početka rasprave autorica nacrta rezolucije, francuska zastupnica iz kluba Zelenih Gwendoline Delbos-Corfield.

Nizozemska liberalna zastupnica Sophie in 't Veld je u raspravi istaknula da je predsjedanje Vijećem EU-a prigoda za predsjedavajuću zemlju da u prvi plan stavlja svoje političke prioritete te da stoga ne treba prepustiti tu pozornicu mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, koji vodi protueuropsku politiku.

“Ne treba prepustiti tu pozornicu Viktoru Orbanu, nego onima u Mađarskoj koje je on ušutkao”, rekla je in 't Veld.

U nacrtu pravno neobvezujuće rezolucije, o kojem će zastupnici glasati u četvrtak, postavlja se pitanje “može li Mađarska vjerodostojno predsjedati Vijećem EU-a s obzirom da ne poštuje zakone i vrijednosti EU-a i načela iskrene suradnje”.

Europski parlament ne može utjecati na redoslijed predsjedanja Vijećem EU-a jer je to u isključivoj nadležnosti država članica. Sve države članice predsjedavaju Vijećem po šest mjesecu po unaprijed utvrđenom redoslijedu. Zadnji put to je učinjeno 2016. kada je utvrđen redoslijed predsjedanja do 2030. godine.

Budući da tu ne mogu ništa promijeniti, neki zastupnici spominju da Parlament treba odgovoriti na različite načine, od odbijanja sudjelovanja na trijalozima, na kojima se dogovaraju konačni tekstovi zakona između Vijeća i Parlamenta, do nepozivanja mađarskih ministara na sastanke odbora i na plenarne sjednice.

Zastupnica Delbos-Corfield je rekla da je mađarska vlada stvorila sustav u kojem se ne poštuju prava manjina, u kojem su zabranjeni istospolni brakovi i koji ne priznaje rusku agresiju na Ukrajinu.

“Trebamo li pustiti da mađarske vlasti određuje dnevni red EU-a tijekom šest mjeseci, a oni sami govore da ne poštuju ono za što mi zauzimamo”, rekla je Delbos-Corfield.

Nizozemski socijaldemokrat Thijs Reuten rekao je da je “Viktor Orban jasno rekao da želi koristiti predsjedanje za promicanje svoje politike”. “To bi bila katastrofa”, rekao je.

“Mađarska više nije demokracija”, rekla je luksemburška zastupnica iz redova Europske pučke stranke Isabel Wiseler-Lima (EPP).

“Mi ne kažemo Vijeću što treba učini, već tražimo rješenje kako bi zaštitili EU i naše vrijednosti. Vijeće ima veće mogućnosti djelovanja od nas”, istaknula je Wiseler-Lima.

Nekoliko zastupnika bilo je vrlo kritično prema prijedlogu rezolucije, ističući da Parlament s njom prekoračuje svoje ovlasti i miješa se u stvari o kojima suvereno odlučuju države članice.

Jedan od njih je i Ladislav Ilčić iz stranke Hrvatski suverenisti koja je dio zastupničkog kluba Europskih konzervativaca i reformista.

Francuski europarlamentarac Jean-Paul Garraud iz krajnje desne skupine Identitet i demokracija (ID) rekao je da predložena predložena rezolucija “ismijava duh europskih ugovora i ponižava Mađarsku”.

Mađarska je ostala jedina država članica kojoj još nisu odobrena sredstva namijenjena za oporavak od pandemije.

“Naše plaćanje Mađarskoj ovisi o rješavanju problema s vladavinom prava. Mađarska mora ispuniti uvjete da bi dobila sredstva”, rekao je u raspravi povjerenik za proračun Johannes Hahn.