Zbog sna\u017ene tu\u010de, nastradali su i mnogi automobili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ni\u0161ta bolje nije bilo ni u Dalmaciji , gdje je tijekom dana zabilje\u017eeno najsna\u017enije jugo unazad nekoliko godina. Na Palagru\u017ei je u subotu do 11 sati jugo imalo udare do 109 km/h, na Lastovu 108 km/h, a \u00a0u Splitu 90 km/h.

POGLEDAJTE VIDEO:

U Istri je pak bilo opasno iza\u0107i van jer je padala tu\u010da veli\u010dine oraha. Fotografiju nam je poslao \u010ditatelj iz mjesta Kavran.

Nakon ju\u010dera\u0161njeg nevremena, danas se ipak o\u010dekuje smirivanje vremena, pi\u0161e DHMZ.

U ve\u0107ini predjela bit \u0107e djelomice ili prete\u017eno sun\u010dano. Uz povremeno vi\u0161e oblaka, malo ki\u0161e ili ponekog pljuska bit \u0107e na sjevernom i ju\u017enom Jadranu te u gorju.

Vjetar umjeren jugozapadni i ju\u017eni, na Jadranu s jakim udarima, gdje \u0107e poslijepodne zapuhati i jugo. Najvi\u0161a dnevna temperatura zraka uglavnom od 20 do 25 \u00b0C, u gorju malo ni\u017ea.

Sutra \u0107e se nastaviti sli\u010dno vrijeme te \u0107e biti promjenljivo obla\u010dno, mjestimice uz ki\u0161u i pljuskove, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega u prvom dijelu dana.

Duljih sun\u010danih razdoblja bit \u0107e ponajprije u sredi\u0161njim predjelima. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i ju\u017eni, na sjevernom Jadranu i u gorju mjestimice jak, a u Dalmaciji i jugo. Najni\u017ea temperatura zraka u ponedjeljak bit \u0107e uglavnom od 9 do 14, na Jadranu od 15 do 19, a najvi\u0161a izme\u0111u 20 i 24 \u00b0C, u gorju malo ni\u017ea.

Epilog oluje u Hrvatskoj: Letjeli krovovi, uništena benzinska...

Nakon oluje koja je jučer harala skoro cijelom Hrvatskom, danas se zbraja šteta. Tuča je oštetila mnoge automobile, 'letjeli' su krovovi, a jak vjetar je uništio i jednu benzinsku crpku

<p>Oluja koja je jučer tijekom dana harala obalom do večernjih sati stigla je u Zagreb, gdje je tuča prouzročila mnoge štete. Nastradali su automobili, a zbog jakog vjetra oštećeni su i mnogi krovovi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U zagrebačkom Ježdovcu odletio je krov s kuće.</p><p>- Padala je jaka tuča, samo smo odjednom čuli kako lim pada i udara u prozor. Nevrijeme je odnijelo krov sa kuće preko puta, nama je 'otišao' dimnjak i još dva krova sa susjednih kuća. Svi susjedi su bili vani, svi smo izletili - rekla je čitateljica.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Odletio krov na cestu</p><p>Benzinska postaja kod motela Plitvice u Zagrebu uništena je pod jakim naletima vjetra.</p><p>Zbog snažne tuče, nastradali su i mnogi automobili.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ništa bolje nije bilo ni u Dalmaciji , gdje je tijekom dana zabilježeno najsnažnije jugo unazad nekoliko godina. Na Palagruži je u subotu do 11 sati jugo imalo udare do 109 km/h, na Lastovu 108 km/h, a u Splitu 90 km/h.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U Istri je pak bilo opasno izaći van jer je padala tuča veličine oraha. Fotografiju nam je poslao čitatelj iz mjesta Kavran.</p><h2>Danas i sutra ipak mirnije vrijeme</h2><p>Nakon jučerašnjeg nevremena, danas se ipak očekuje smirivanje vremena, piše<a href="https://meteo.hr/" target="_blank"> DHMZ</a>.</p><p>U većini predjela bit će djelomice ili pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka, malo kiše ili ponekog pljuska bit će na sjevernom i južnom Jadranu te u gorju.</p><p>Vjetar umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu s jakim udarima, gdje će poslijepodne zapuhati i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 20 do 25 °C, u gorju malo niža.</p><p>Sutra će se nastaviti slično vrijeme te će biti promjenljivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega u prvom dijelu dana.</p><p>Duljih sunčanih razdoblja bit će ponajprije u središnjim predjelima. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na sjevernom Jadranu i u gorju mjestimice jak, a u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka u ponedjeljak bit će uglavnom od 9 do 14, na Jadranu od 15 do 19, a najviša između 20 i 24 °C, u gorju malo niža.</p>