Traju pretrage i razgovori, ali još nitko nije uhićen. Navodno je sve povezano s nabavkom uređaja i obnovom bolnica u vrijeme Beroša
EPPO u Varaždinu: Istražuju je li župan Stričak primio mito?
Neslužbeno doznajemo da su se istražitelji 'uhvatili' za posao opremanja operacijskog centra. Sumnjaju da je župan Stričak primio mito preko posrednika kako bi osigurao da bolnica odabere tvrtku Dogan Septem za taj posao.
Od ranog jutra, istražitelji EPPO-a i policija izuzimaju dokumentaciju i razgovaraju s odgovornima za obnovu varaždinske Opće bolnice, hotela Minerva u sklopu Varaždinskih Toplica i arboretuma u Vinici. I jedno i drugo sufinancirano je EU fondovima, konkretnije kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'' Za to su iz EU fondova povukli milijune eura.
Oko 17 milijuna za Varaždinske Toplice, sedam milijuna za dnevnu bolnicu, 340 tisuća za psihijatriju, oko dva milijuna eura za hitni prijem, oko 300 tisuća za energetsku obnovu zgrade mikrobiologije, pola milijuna za energetsku obnovu laboratorija i ležaone. Tu su i novci iz Fonda solidarnosti Europske unije za obnovu od potresa, oko 760 tisuća eura, i iz Mehanizma za oporavak i otpornost koji su se koristili za izgradnju centralnog operacijskog bloka, čak 43 milijuna eura.
Istražitelji iz EPPO-a i policija od ranog jutra provode izvide u zgradi Varaždinske županije, Općoj bolnici Varaždin i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Kako 24sata doznaje, radi se o sumnji na malverzacije pri nabavci uređaja za te bolnice, a naručitelj je Varaždinska županija.
Iako još nitko nije uhićen, 24sata doznaje da s istražiteljima razgovara župan Anđelko Stričak, ali i ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak. Neslužbeno doznajemo i da su istražiteljima u fokusu poslovi i povlačenje novca iz EU fondova za vrijeme kad je ministar bio Vili Beroš, koji već ima optužnicu za zločinačko udruženje u sklopu kojeg su se nabavljali uređaji prenapuhanih cijena.