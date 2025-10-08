EPPO u Varaždinu: Istražuju je li župan Stričak primio mito?

11:18

Od ranog jutra, istražitelji EPPO-a i policija izuzimaju dokumentaciju i razgovaraju s odgovornima za obnovu varaždinske Opće bolnice, hotela Minerva u sklopu Varaždinskih Toplica i arboretuma u Vinici. I jedno i drugo sufinancirano je EU fondovima, konkretnije kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'' Za to su iz EU fondova povukli milijune eura.

Oko 17 milijuna za Varaždinske Toplice, sedam milijuna za dnevnu bolnicu, 340 tisuća za psihijatriju, oko dva milijuna eura za hitni prijem, oko 300 tisuća za energetsku obnovu zgrade mikrobiologije, pola milijuna za energetsku obnovu laboratorija i ležaone. Tu su i novci iz Fonda solidarnosti Europske unije za obnovu od potresa, oko 760 tisuća eura, i iz Mehanizma za oporavak i otpornost koji su se koristili za izgradnju centralnog operacijskog bloka, čak 43 milijuna eura.