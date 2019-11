Era Angele Merkel bliži se kraju: Tko će biti nasljednik?

Era Angele Merkel (65) trebala bi završiti 2021. godine. Termin izbora je 24. listopada. Merkel koja je njemačka kancelarka od 2005. godine polako se već sada povlači iz javnosti. Nakon što je nekoliko puta snimljena kako se trese prilikom izvođenja nacionalnih himni, počela su i nagađanja o njezinom zdravstvenom stanju.

Jačanje Zelenih

Nagađanja da bi Zeleni mogli potisnuti CDU s trona najjače stranke u Njemačkoj postala su sve glasnija ljetos nakon EU izbora. Tada je provedena anketa koja pokazuje da Zeleni sve više jačaju. Tako je jedan od mogućoj nasljednika Angele Merkel Robert Habeck koji je pored Annalene Baerbock čelnik Zelenih. Roberta Habecka (50) su kritizirali u siječnju ove godine nakon što je na Twitteru objavio video u kojem je najavio da će Thüringen nakon što tamo pobijede Zeleni postati "slobodna, liberalna i demokratska savezna država". Prema njegovim riječima je izgledalo kao da Thüringen to nije. Slično je izjavio i 2018. godine za Bavarsku. Habeck je uvidio grešku te se ispričao. Zbog toga, ali i napada hakera koji su mu ukrali osobne podatke, obrisao je Twitter i Facebook.

Foto: Malte Ossowski/DPA/PIXSELL

Iako Habeck prema anketama dobro stoji, na prvom mjestu je i dalje nasljednica Angele Merkel i predsjednica CDU-a Annegret Kramp-Karrenbauer (57). Po svojim svjetonazorima katolički odgojena AKK je duboko konzervativna. Protivnica pobačaja i istospolnih brakova, koje je u jednom intervjuu povezala s incestom i poligamijom, sarska političarka je melem na dušu i onim članovima CDU-a koji smatraju da je stranka proteklih godina otplutala previše ulijevo. No istodobno ona nekim svojim životnim odlukama, koje odstupaju od klasične konzervativne podjele unutar obitelji, predstavlja most prema „budućem CDU-u“, kako je to na kongresu CDU-a opisala Angela Merkel. Tako je suprug Annegret Kramp-Karrenbauer, inženjer rudarstva, taj koji ostaje kod kuće i brine se o domaćinstvu i troje, u međuvremenu već odrasle djece, dok supruga Annegret gradi karijeru. AKK je ljetos naslijedila i Ursulu von der Leyen koja je postala šefica Europske komisije, na mjestu njemačke ministrice obrane.

Foto: Kay Nietfeld/DPA/PIXSELL

Sudeći prema anketama, ali i njemačkim kladionicama novi njemački kancelar mogao bi postati i Friedrich Merz (64), kolega Annegret Kramp-Karrenbauer iz CDU-a. Merz je pravnik i političar, vlasnik privatnog zrakoplova te licencirani pilot. Sebe opisuje kao društveno konzervativnog političara i ekonomski liberalnog. Pobornik je bližih veza između Njemačke i Francuske te je puno veći kritičar Donalda Trumpa nego Angela Merkel. Sebe opisuje kao pravog Europljanina uvjerenog u transatlantske veze.

Što se tiče AfD-a, FDP-a i Lijevih, njihovi kandidati zasad, nemaju velikih šansi u utrci za kancelara.