Esej iz hrvatskog jezika na državnoj maturi već u travnju?

Državna matura iz hrvatskog jezika pisat će se 18. i 19. lipnja, engleski jezik 23. lipnja, a matematika, obje razine, 29. lipnja.

To su datumi prema novom vremeniku objavljenom na web stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Prvi ispiti državne mature, oni za jezike nacionalnih manjina, pisat će se 1. lipnja. S obzirom na to da će nastava za maturante zbog produljenja godine završiti kasnije, a najkasnije 28. svibnja, do prvih ispita imat će tek dva dana.

Jedna od mogućnosti je, kako piše Večernji list, i da se esej iz hrvatskog, odnosno jezika nacionalne manjine, koji se ove godine neće ocjenjivati odvojeno od testa, piše u travnju ili svibnju, dakle, prije početka državne mature. U esej neće biti uključena djela iz četvrtog razreda, a na raniji datum mogao bi biti pomaknut i neki od izbornih predmeta. Za polaganje državne mature sad je oslobođen i 25. lipnja, koji više nije državni praznik.

Radne subote kad je praznik

U Zagrebu će nastavna godina za ostale učenike završiti u petak, 19. lipnja, a kako će nadoknaditi nastavu, škole će određivati pojedinačno.

U ostalim županijama uglavnom još nema konkretnih odluka. Naime, rok do kojeg škole trebaju predati prijedloge županijskim uredima za nadoknadu nastave je ponedjeljak, 16. prosinca, te se, primjerice, u osnovnim školama u Slavonskom Brodu pozivaju na taj datum. Slično je i u Istri, gdje su nam u dvije srednje i tri osnovne škole rekli kako još čekaju konačni odgovor od županije. Zagrebački ravnatelji usuglasili su se da će zimski praznici trajati dva tjedna te će nastava početi u utorak, 7. siječnja, a te subote odradit će se još jedan nastavni dan. Naime, učenici po zakonu mogu imati pet nastavnih dana zaredom. Stoga će se subota moći odraditi u svim tjednima u kojima će biti praznik (subota nakon Uskrsa, 1. svibnja i Tijelova). Svi će se držati istog rasporeda jer u mnogo obitelji djeca pohađaju različite škole. Sličnom logikom vodili su se i u Zagrebačkoj županiji, pa će i ovdje zimski praznici završiti 7. siječnja. Nastava će završiti najkasnije 26. lipnja.

U županijama poput Varaždinske, koja je izabrala model s praznicima u četiri dijela, ukidaju drugi dio zimskih praznika u veljači. Konačne upute iz županije čekaju i u riječkim školama, ali i oni će se pokušati držati 19. lipnja kao zadnjeg dana za završetak školske godine.