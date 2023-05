EU daje Ukrajini 500 milijuna eura za bržu proizvodnju oružja

Europska komisija je u srijedu objavila prijedlog Akta za potporu proizvodnje streljiva za Ukrajinu po kojem bi se iz europskog proračuna izdvojilo 500 milijuna eura bespovratne pomoći europskoj obrambenoj industriji.

Uz to, zemlje članice bi trebale dodati još toliko za ulaganja u jačanje proizvodnih kapaciteta.

Riječ je o ispunjavanju treće točke plana koje je EU usvojio 20. ožujka. Prva točka je isporuka topničkog streljiva Ukrajini iz postojećih zaliha u državama članicama koje će za to dobiti naknadu iz Europskog instrumenta za mir (EPF), druga je zajednička nabava streljiva kalibra 155 mm, a treća jačanje europske obrambene industrije kako bi mogla odogovoriti na te potrebe.

- Želimo izravno, europskim novcem, podržati našu obrambenu industriju za Ukrajinu i našu vlastitu sigurnost - izjavio je povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton.

Breton je proteklih tjedana posjetio 11 država članica koje raspolažu kapacitetima za proizvodnju streljiva i u srijedu je najavio da mu je preostalo posjetiti još dvije zemlje s takvim kapacitetima.

Među zemljama koje je obišao je i Hrvatska, gdje je boravio 20. travnja. Nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem, hrvatska vlada je priopćila da je na sastanku bilo riječi o“nastavku vojne pomoći Ukrajini, a u tom kontekstu i o proizvodnji streljiva za tu ratom pogođenu zemlju, o sigurnosti Europske unije te o poduzimanju mjera za povećanje proizvodnih kapaciteta europske obrambene industrije”.

- Proteklih tjedana posjetio sam glavna mjesta u EU za proizvodnju streljiva. Europa ima velike, raznolike obrambene proizvodne kapacitete, ali ne u mjeri da danas može zadovoljiti sigurnosne potrebe Ukrajine ili naših zemalja članica - rekao je Breton i izrazio uvjerenje da će EU u roku od 12 mjeseci moći povećati proizvodne kapacitete na milijun komada streljiva godišnje za Ukrajinu.

Predloženi akt ima zanimljiv akronim ASAP (Act in Support of Ammunition Production). Taj akronim se često koristi u engleskom jeziku u značenju “što je prije moguće” (as soon as possible).

- ASAP će dati poticaj koji je našoj obrambenoj industriji potreban za sigurnost Ukrajine i Europe - rekao je Breton.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je rekla da EU ubrzava vojnu pomoć Ukrajini.

- Prvo, države članice isporučuju dodatne količine streljiva iz svojih postojećih zaliha uz potporu iz Europskog instrumenta mirovne pomoći u visini od mlijardu eura. Drugo, zajedno s državama članicama, zajedno ćemo nabaviti dodatno streljivo za Ukrajinu i za tu svrhu ćemo osigurati milijardu eura. Danas ispunjavamo treću točku povećanjem i ubrzavanjem prozvodnje streljiva - rekla je von der Leyen, dodajući da će za to EU i države članice osigurati još milijardu eura.

