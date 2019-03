EU izbori: Legije dosadnih političara u utrci za 50.000 kn

U SDP-u se sve zna: listu kandidata za EU izbore nose Tonino Picula i Biljana Borzan koji bi, ako su ankete točne, trebali sigurno proći u EU parlament. Prođu li njih dvoje, prošao je i Bernardić, ali ne u Bruxellesu, nego u Hrvatskoj - s tim uspjehom može biti miran na čelu SDP-a i dalje gurati tu stranku u provaliju nakon koje će spas potražiti u Velikoj koaliciji.

A tamo bi ga, na drugoj obali, gotovo sigurno trebao čekati Andrej Plenković. Predsjednik HDZ-a ima samo jedno pitanje, hoće li na izborima proći pet ili šest njegovih favorita. Svi se, naravno, tuku za njegovu naklonost jer je mjesto u EU parlamentu san snova - u zavjetrini je, nema stresa, praktički ne nosi nikakav rizik (ako slušate predsjednika stranke, možete pet godina računati na plaćicu od 50-ak tisuća kuna i niz drugih beriva), pa vam se život pretvara u trajni praznik - kao u Saboru, samo pet puta bolje. Plenković ima nešto više muka u sastavljanju liste. Nju je, naime, trebala nositi Gabrijela Žalac, premijerova ljubimica, “Gabi”, ali je zbog prometne nesreće, vožnje bez dozvole i afere Mercerdes, njezina kandidatura sad upitna.

U Plenkovićevoj milosti su Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Dubravka Šuica, te Željana Zovko, koja je postala zastupnica u EU parlamentu nakon što je Davor Ivo Stier postao ministar vanjskih poslova. Inače, Zovko dolazi iz Bosne i Hercegovine (bila je veleposlanica BiH u Italiji) pa je i to jedan od razloga zašto bi se nju stavilo na HDZ-ovu listu. No tko će doista znati, nitko u HDZ-u ne zna - Plenković taji imena od svih suradnika, osim možda Božinovića i Jandrokovića. Otpali su Miro Kovač, Ivana Maletić, a čini se i Davor Ivo Stier. Plenković radi čistku karamarkovaca i drugih protivnika. Na listi Mosta prvo je ime Bože Petrova, a drugo Sonje Čikotić. HNS ovu listu nosi župan Matija Posavec, na Bandićevoj listi je pola metropolitanske elite (prva je Martina Binenfeld, a na listi su i Ljubo Jurčić, Davor Štern, Veljko Đorđević...). Prema projekcijama koje je objavio Europski parlament, HDZ bi trebao osvojiti šest mjesta, SDP tri, a po jedno Živi zid, Amsterdamska koalicija i Most. Izbori su 26. svibnja.