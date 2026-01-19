EU odgađa protumjere Trumpu: 'Uvijek ćemo naše ekonomske i sigurnosne interese štitit...'

Hrvatska je u nedjelju pozvala na jedinstven i koordiniran europski stav oko američkog 'nametanja' carina državama koje su podržale Dansku u pogledu američkog svojatanja Grenlanda, otoka za koji vlada naglašava da je dio Danske...
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je s glavnim tajnikom NATO-a i nizom europskih čelnika, među kojima je bio i Keir Starmer. Nakon razgovora, na društvenim mrežama naglasila je predanost potpori suverenitetu Grenlanda i Danske.
"Zajedno čvrsto stojimo pri našoj obvezi da podržimo suverenitet Grenlanda i Kraljevine Danske", napisala je von der Leyen.
Poručila je i kako će se strateški interesi uvijek štititi.
"Uvijek ćemo štititi naše strateške ekonomske i sigurnosne interese", objavila je.
Svoju objavu zaključila je pozivom saveznicima da se "suoče s ovim izazovima našoj europskoj solidarnosti sa stabilnošću i odlučnošću".
Članice Europske unije suglasne su da će odgoditi moguće protumjere Sjedinjenim Državama kako bi procijenile daljnje poteze administracije Donalda Trumpa, izjavili su diplomati nakon večerašnjeg sastanka veleposlanika u Bruxellesu.
Naglašeno je kako je EU u potpunosti predan pronalaženju rješenja u sporu oko Grenlanda. Stoga su se članice složile pričekati do 1. veljače, datuma za koji je Donald Trump najavio uvođenje prvih carina, prije nego što razmotre uzvratne mjere.
Ova odluka u suprotnosti je s ranijim medijskim izvješćima, poput onog Financial Timesa, u kojima se navodilo da su uzvratne carine jedna od opcija o kojoj se raspravlja u Bruxellesu.