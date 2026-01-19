EU odgađa protumjere Trumpu: 'Uvijek ćemo naše ekonomske i sigurnosne interese štitit...'

OGLASILA SE VON DER LEYEN

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je s glavnim tajnikom NATO-a i nizom europskih čelnika, među kojima je bio i Keir Starmer. Nakon razgovora, na društvenim mrežama naglasila je predanost potpori suverenitetu Grenlanda i Danske.

"Zajedno čvrsto stojimo pri našoj obvezi da podržimo suverenitet Grenlanda i Kraljevine Danske", napisala je von der Leyen.

I spoke to @SecGenNATO, @EmmanuelMacron, @Keir_Starmer, @bundeskanzler and @GiorgiaMeloni.



Together we stand firm in our commitment to uphold the sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark.



We will always protect our strategic economic and security interests.



We… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026

Poručila je i kako će se strateški interesi uvijek štititi.

"Uvijek ćemo štititi naše strateške ekonomske i sigurnosne interese", objavila je.

Svoju objavu zaključila je pozivom saveznicima da se "suoče s ovim izazovima našoj europskoj solidarnosti sa stabilnošću i odlučnošću".