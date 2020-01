EU povjerenik za poljoprivredu o važnosti hrvatskih OPG-ova

Na sastanku predstavnika Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) s europskim povjerenikom za poljoprivredu Januszom Wojciechowskim, održanim u četvrtak u Zagrebu, istaknuta je važnost očuvanja perspektive obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG) i poticanja mladih poljoprivrednika u sklopu pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru EU.

Kako se navodi u priopćenju HPK-a, na radnom sastanku razgovaralo se o poljoprivrednoj politici Europske unije te je istaknuta važnost OPG-ova, dok je vezano uz pregovore o novom Višegodišnjem financijskom okviru EU-a, za razdoblje od 2021.-do 2027., posebno istaknuta važnost očuvanja perspektive obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i poticanja mladih poljoprivrednika.

Europski povjerenik za poljoprivredu Janusz Wojciechowski na sastanku s poljoprivrednicima, kao i ranije na sjednici saborskog odbora za poljoprivredu, istaknuo je kako će za uspješnu provedbu u novom programskom razdoblju europske Zajedničke poljoprivredne politike presudnu ulogu imati strateški planovi zemalja članica, pa tako i Hrvatske.

Govorio je i o smanjenju proračuna za poljoprivredu, ali je naglasio kako će se boriti za povećanje sredstava za poljoprivrednike, navodi se u priopćenju.

- Nažalost imamo prijedlog proračuna koji je manji od trenutačnog. Smanjenje zajedničkog proračuna utječe na sve države članice. Predsjedanje Hrvatske Vijećem Europe prilika je da ojačamo proračun. Imamo i novu situaciju zbog trenutačnog prioriteta komisije, a to je europski zeleni dogovor. On je razlog zbog kojeg imamo više obaveza prema poljoprivrednicima te tražimo od njih više nego prije. To je dobar razlog zbog kojega možemo ozbiljno razmišljati o načinima na koje ćemo proračun povećati te kako osigurati da bude prikladan za europske poljoprivrednike - istaknuo je Wojciechowski.

Predsjednik HPK-a Mladen Jakopović naglasio je kako je potrebno poduzeti nešto po pitanju razmjene iskustava o dobrim poljoprivrednim praksama s drugim članicama EU, za zaštitu zemlje i zaštitu kupnje zemljišta u kojima neke zemlje mogu biti vrlo dobri primjeri čije iskustvo Hrvatska može i treba koristiti.

Jakopović je novom povjereniku postavio niz pitanja, među ostalima i to tome hoće li EK uvažavati hrvatske specifičnosti, prije svega činjenicu da je Hrvatska bila u ratu te da je posljednja ušla u EU i nije bila dobro pripremljena, a ulazak se odvijao se pod utjecajem svjetske ekonomske krize, uvođenja ruskih sankcija i dr.

- Vjerujemo da hrvatski poljoprivrednici mogu očekivati da se borite za ove naše specifičnosti koje često ističemo. Imamo na djelu jako izražene nepoštene trgovačke prakse diljem EU pa tako i kod nas, a isto tako i otvaranje tržišta zbog novih trgovinskih ugovora čime će naša tržišta biti preplavljena robama iz cijelog svijeta po nižim cijenama. Sve su to prakse u kojima su poljoprivrednici slabo zaštićeni. Nije uvijek moguće štiti poljoprivrednike, no treba im pomoći jer su često žrtve brojnih negativnih tržišnih i drugih procesa - kazao je Jakopović.

Istaknuo je i da je veliki problem depopulacija i to ne samo u Hrvatskoj te da se taj problem treba rješavati i kroz druge politike, a ne samo ZPP.

Predstavnici pojedinih velikih poljoprivrednih tvrtki izrazili su strah da će zbog ograničenja u iznosu poticaja veći proizvođači biti pod velikim udarom, što bi moglo značajno utjecati na pad njihove konkurentnosti. EU povjerenik je istaknuo kako su EU potrebni i veliki, ali da treba zaštiti male i srednje poljoprivrednike, kaže se dalje u priopćenju.

Današnji sastanak organiziralo je Ministarstvo poljoprivrede, na kojem je Hrvatska poljoprivredna komora, kao suorganizator, pozvala 12 poljoprivrednika.