EU predlaže drastično dizanje trošarina na cigarete? Mogle bi poskupjeti i po 10 kuna po kutiji

Europska Unija značajno će povećati ukupnu cijenu cigareta u istočnoeuropskim članicama, gdje se dio cigareta i dalje može kupiti po cijeni ispod 3 eura, piše Jutarnji List.

Cijene cigareta u RH po pakiranjima kreću se od 16 do 37 kuna. Jutarnji List navodi kako će poskupiti cigarete, i to od najmanje 10-ak kuna po pakiranju u RH. S obzirom na to da je maloprodajna cijena cigareta na hrvatskom tržištu trenutačno većinom ispod najniže trošarine koju predlaže EU, može se pretpostaviti da će buduća poskupljenja dodatno smanjiti broj pušača, što je cilj europske administracije.

EU administracija predviđa povećanje najmanje moguće trošarine na cigarete s 1,8 na čak 3,6 eura za pakiranje od 20 komada. S obzirom na to da će po kutiji cigareta minimalna trošarina iznositi 3,6 eura ili 27 kuna, to znači da će cijeli niz duhanskih brendova drastično poskupjeti, što će biti doprinos Europske komisije inflaciji te poboljšanju opće zdravstvene slike.

Nova rješenja EU predviđaju i novitete u oporezivanju različitih duhanskih proizvoda kao što su parilice ili grijani duhan.

Ideja je EU administracije imati „tobacco-free“ generacije do 2040. godine, a prije toga cilj je smanjiti udio korisnika duhanskih proizvoda s 25 na 20 posto već do 2025. godine.

