EU upozorava: Zbog ponašanja političara Bosna i Hercegovina gubi stotine milijuna eura

Europska unija spremna je financirati kapitalne infrastrukturne projekte u BiH no te investicije i dalje ugrožava neodgovorno ponašanje bosanskohercegovačkih političara, istaknuli su u srijedu iz sjedišta Delegacije EU u Sarajevu.

Nakon što je u utorak u promet puštena nova dionica autoceste na koridoru u okolici Doboja iz Delegacije EU su podsjetili kako je riječ o važnom projektu koji ne bi bilo moguće realizirati bez financiranja iz europskih fondova.

Europska komisija za to je izdvojila 15 milijuna eura bespovratnih sredstava što je bio osnova da Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobri dodatnih 70 milijuna eura kroz povoljnu kreditnu liniju.

Dionica duga nešto više od šest kilometara spojena je na ranije izgrađenu autocestu Doboj - Bosanska Gradiška s odvojkom za Banju Luku.

Taj je pravac ujedno najkraća i najbolja cestovna poveznica između središnje Bosne i Hrvatske koja će u cijelosti biti iskorištena kada bude pušten u promet novi most preko Save kod Gradiške. Taj je most zapravo dovršen no još nije izgrađena cesta na hrvatskoj strani koja bi ga povezala s autocestom Zagreb - Lipovac a plan je da se završi početkom 2024. godine.

No ključna autocesta na paneuropskom koridoru V c između Budimpešte i Ploča koja kroz BiH prolazi u dužini od oko 330 kilometara i koja se gradi već više od dva desetljeća još nije dovršena a na teritoriju Republike Srpske radovi su tek počeli i to upravo izgradnjom šest kilometara zaobilaznice i petlje kod Doboja.

Ostalih pedesetak kilometara trebalo je biti izgrađeno uz financijsku potporu EU no sve je sada zamrznuto jer je Bruxelles na taj način ranije ove godine odlučio sankcionirati secesionističku politiku koju vodi član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Vlasti u BiH ne koriste puni potencijal mehanizama financiranja EU a uz to riskiraju gubitak stotina milijuna eura u ulaganjima u transport i energetsku infrastrukturu. Delegacija EU u BiH poziva političare da ne propuste prilike koje nudi Europska Unija", stoji u izjavi koja je objavljena u srijedu.

No Dodik je već u utorak naznačio kako on od svojih političkih planova neće odustati a da će RS autocestu graditi bez obzira na stajališta EU odnosno da će taj entitet naći druge izvore financiranja. Isto je najavio i entitetski premijer i Dodikov stranački suradnik Radovan Višković.

"Da li ćemo i kada završiti izgradnju autoceste odluku donosi RS i nitko drugi", kazao je Višković.

Vlasti u Federaciji BiH sada prognoziraju kako bi oni autocestu na koridoru V c u dijelu koji prolazi kroz taj entitet mogli dovršiti u narednih šest godina odnosno do kraja 2028. godine. Za razliku od RS u Federaciji BiH imaju osigurana sredstva za kompletnu dionicu autoceste na svom teritoriju.

