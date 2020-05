Europa od Trumpa traži da preispita povlačenje iz WHO-a

Europski čelnici pozvali su predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da preispita svoju odluku o prekidu veza SAD-a sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) usred pandemije Covida-19.

Trump je tu odluku objavio u petak ustvrdivši da ta UN-ova agencija nije odgovorila na dvojbe SAD-a glede njenog upravljanja krizom izazvanom širenjem novog korona virusa koje je počelo iz Kine.

Glasnogovornik organizacije, među čijim osnivačima je i SAD, rekao je u subotu da WHO za sada nema komentara.

Europska komisija je bila rječitija. Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen pozvala je Trumpa da preispita odluku rekavši da samo globalna suradnja i solidarnost mogu pomoći u borbi protiv virusa.

Potrebna je globalna suradnja umjesto pojedinačnih napora, rekao je za novine njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas. On i ministar razvoja Gerd Mueller su rekli da je Trumpov potez "krivi signal u krivo vrijeme".

Slične zabrinutosti je izrazila i švedska vlada čiji je ministar rekao da bi taj potez mogao prouzročiti znatno veći broj smrtnih slučajeva.

- Mislim da je to vrlo ozbiljno. To nosi opasnost stvaranja situacije u kojoj WHO mora smanjivati operacije pomoći siromašnim zemljama umjesto da ih širi - rekao je švedskoj televiziji SVT Peter Eriksson, ministar za međunarodni razvoj.