Europa po mjeri najbogatije i najveće članice: Svoje spasi, a za ostale vrijedi 'Snađi se druže'

Mjere kojima Njemačka ublažava krizu i udar na građane doista su impresivne. Sva domaćinstva, mala i srednja poduzeća dobivat će jeftiniju struju, svim zaposlenima i umirovljenicima isplaćen je paušal (maksimalno 300 eura, a studentima 200), subvencije za stanarinu proširene su na čak dva milijuna ljudi, ta socijalna pomoć znači da do kraja ove godine država plaća 415 eura domaćinstvu u kojem živi jedna osoba, 540 eura za dvije osobe, a za svaku dodatnu osobu u domaćinstvu još po 100 eura. Čitav paket koštat će golemih 200 milijardi eura. Kad bi se ukupna brojka podijelila po glavi stanovnika, bilo bi to tri puta više nego što u svom paketu izdvaja Hrvatska, ali i proporcionalno razlici u BDP-u per capita.