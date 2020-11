Europa se zatvara, a BiH otvara skijališta i nadaju se Hrvatima

Vlasti u BiH odlučile su da neće uvoditi dodatne mjere ograničenja radi kontroliranja širenja pandemije pa na popularnim skijaškim odredištima u toj zemlji računaju da će dodatno privući posjetitelje

<p>Skijališta u Bosni i Hercegovini ozbiljno se pripremaju za predstojeću zimsku sezonu. Računaju da će unatoč pandemiji koronavirusa koja je nanijela teške udarce turizmu u svijetu privući goste kojima će omiljena zimska odredišta u Austriji ili Francuskoj biti nedostupna.</p><p>Na Jahorini pokraj Sarajeva u nedjelju je otvorena skijaška sezona nakon što je uporabom sustava za stvaranje umjetnog snijega osposobljena staza "Poljice" koja bi trebala biti na raspolaganju skijašima kako za dnevno tako i za noćno skijanje a ostale staze otvarat će postupno, ovisno o snježnim padalinama.</p><p>U upravi Olimpijskog centra "Jahorina" nadaju se kako će ove godine, privući veliki broj skijaša posebice nakon najava da će popularna skijališta diljem Europe ostati zatvorena barem do 10. siječnja.</p><h2>Booking je bolji</h2><p>"Ski-centri u Francuskoj su najavili da će biti zatvoreni. Prvi put se događa da ljudi koji su do sada skijali u Francuskoj, Italiji, Austriji rezerviraju smještaj na Jahorini i to nije mali broj. Prema informacijama koje sada imamo, bolji je booking ove godine nego prošle", kazala je za Hinu <strong>Sanja Ćeremidžić</strong>, glasnogovornica OC Jahorina.</p><p>U toj tvrtki računaju da će im u popunjavanju svih kapaciteta pomoći i to što nude "korona garanciju" za kupljene karte za skijališta.</p><p>To znači da će u slučaju zatvaranja granica ili zaraze gosta koronavirusom on moći otkazati korištenje kupljene ski-karte i prenijeti je u sezonu 2021./22. ili pak dobiti povrat 80 posto od uplaćenog iznosa.</p><p>Dnevna skijaška karta na Jahorini za odrasle u top sezoni je oko 200 kuna a tjedna 900.</p><p>Vlasti u Bosni i Hercegovini odlučile su da neće uvoditi dodatne mjere ograničenja radi kontroliranja širenja pandemije s obzirom na to da postojeće daju rezultate pa na popularnim skijaškim odredištima u toj zemlji računaju da će dodatno privući posjetitelje, prije svega iz susjednih zemalja.</p><h2>Posebne mjere na skijalištima</h2><p>Na skijalištima će ipak vrijediti posebne mjere a one podrazumijevaju ograničavanje broja osoba u gondolama i sjedežnicama, razmak u redovima i obvezu nošenja zaštitnih maski osim na stazama. Provodit će se redovita dezinfekcija a u ugostiteljskim će objektima na planini vrijediti mjere kao i drugdje. Bitna je razlika u odnosu na prethodne godine i to što neće biti masovnih zabava uz glazbu po kojima je Jahorina također postala poznata.</p><p>Skijalištima na Bjelašnici i Igmanu upravlja druga tvrtka pod nazivom ZOI '94 no i tamo su pripremili slične mjere.</p><p>Na Bjelašnici je skijašima na raspolaganju tek jedna sjedežnica sa šest sjedala i jedna s dva sjedala te nekoliko ski-liftova pa posebice vikendima zna biti ogromna gužva.</p><p>U ZOI '84 planiraju dozvoliti tri umjesto po šest osoba na klupama sjedežnice a za ponašanje u zatvorenim prostorima vrijede mjere koj su na snazi i drugdje - maske, distanca, dezinfekcija ruku.</p><p>Nude nešto povoljnije cijene skijanja pa se dnevna karta u vrhu sezone tamo može dobiti za 160 kuna dok sedmodnevna staje 860 kuna.</p><p>Još su niže cijene ski karata na Vlašiću u središnjoj Bosni koji je i ranije bio privlačno odredište za brojne posjetitelje iz Hrvatske, a na turiste, posebice iz Dalmacije, kao i svih proteklih godina tijekom skijaške sezone računaju i na Kupresu.</p>