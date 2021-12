Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu u srijedu se raspravljalo o nedavno odbijenim internim smjernicama Europske komisije o uključivom jeziku nakon što su iste izazvale lavinu negativnih komentara, a u raspravi se pokazalo da na to pitanje zastupnici lijevih i desnih klubova različito gledaju.

Autorica dokumenta je Povjerenica za jednakost Helena Dalli, a u njemu su navedene upute kojima je cilj potaknuti na komunikaciju koja će biti uključiva prema svima bez obzira na dob, spol, porijeklo, vjeroispovijest i seksualnu orijentaciju.

U tim internim smjernicama, između ostalog, stoji kako ne treba pretpostavljati da su svi katolici pa se predlaže da izraz "božićno vrijeme" bude zamijenjen neutralnim "sretni blagdani". Ovaj prijedlog izazvao je brojne negativne reakcije što je naposljetku rezultiralo povlačenjem smjernica.

Prijedlog smjernica kritizirao je i Antonio Tajani, bivši predsjednik Europskog parlamenta, rekavši da je dokument "povrijedio osjećaje kršćana", a na Twitteru je poručio: "Živjela Europa zdravog razuma!".

Rasprava u Strasbourgu podijelila je parlamentarce desnog i lijevog političkog spektra. Najviše govornika bilo je iz redova Europske pučke strake (EPP), oni su svi redom osudili naputke smjernica i pozvali da se ne briše europska tradicija, a Heleni Dalli zamjerili su što nije prisustvovala ovoj raspravi.

Jedan od njih bio je i hrvatski eurozastupnik Karlo Ressler koji je rekao da "čestitati Božić u 2021. znači osobi nasuprot nas bezrezervno poželjeti sve najbolje".

"Brisanje i izbjegavanje čestitanja Božića zbog blijedih i prolaznih društvenih pokusa bilo bi odricanje od Europe kakvu znamo i volimo", ustvrdio je Ressler.

Raspravu je u priopćenju komentirala i Željana Zovko, potpredsjednica kluba EPP-a. "Kao što poštujemo tradicije drugih vjerskih zajednica, tako bismo trebali moći otvoreno dijeliti radostan duh i duboku simboliku koju donose božićna slavlja", dodala je Zovko i pozvala da se "obrati pažnja na one Hrvate, kršćane i europske građane u Bosni i Hercegovini koji se ovih dana još uvijek boje otvoreno slaviti Božić".

"Mislim da Vas može biti sram"

HDZ-ov eurozastupnik Tomislav Sokol također je u priopćenju kritizirao dokument sa smjernicama rekavši da je "skandalozan, loše promišljen te naprosto nije u skladu sa standardima i vrijednostima na kojima se temelji EU".

Međutim, nisu svi na današnjoj raspravi kritizirali smjernice, dio zastupnika podržao je napisano u dokumentu.

Naglasili su kako je bitno voditi se motom EU-a "Ujedinjeni u različitosti" i koristiti jezik koji će biti uključiv za sve građane EU-a. "Čestitanjem blagdana" ne žele izbrisati Božić već uključiti građane EU-a svih vjeroispovijesti, reklo je više zastupnika, uglavnom lijevih klubova.

"Mislim da Vas može biti sram!", poručila je zastupnica Zelenih Alice Kunke i dodala kako EU treba ustrajati u borbi protiv rasizma i nejednakosti.

Španjolski socijaldemokrat (S&D) Juan Lopez Aguilar naglasio je da je riječ o internom dokumentu Komisije.

"Nalazimo se u Strasbourgu i raspravljamo o temi koja ovdje nije smjela biti". izjavio je španjolski zastupnik. "Radi se o službenom dokumentu Europske komisije, radi se o internom dokumentu koji predviđa korištenje uključivog jezika kako se ne bi ponavljali klišeji i stereotipi jer to vodi do predrasuda koje vode do mržnje, a mržnja vodi do zločina iz mržnje".

Sira Rego iz kluba Ljevice ustvrdila je da se spornim smjernicama ne ugrožava Božić.

"Europske institucije sugeriraju uključiv jezik kako bi demokratizirale naš zajednički prostor, ne radi se o dogmi, Božić nije ugrožen." rekla je zastupnica Sira Rego i dodala: "Ništa se ne želi ukinuti, želi se samo stvari ujednačiti."