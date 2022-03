Rusija koristi svoje izvore prirodnog plina kao ekonomsko i političko oružje. To je svima na svijetu jasno, kazao je Fatih Birol, izvršni direktor IEA-e, globalne energetske organizacije.

Europljani bi trebali smanjiti svoje termostate za stupanj kako bi uštedjeli na plinu i smanjili ovisnost o ruskom uvozu, koji Rusija koristi kao oružje u ratu u Ukrajini, smatra vodeći svjetski savjetnik za energetiku.

Uz to, Vlade u europskim državama također bi trebale nametnuti neočekivani porez kompanijama na fosilna goriva koje su uživale u porastu cijena energije i koristiti ga za smanjenje računa za energiju potrošačima pod teškim pritiskom, prema planu od 10 točaka koji je formulirala Međunarodna energetska agencija i što bi smanjio uvoz ruskog plina za oko trećinu prije sljedeće zime, piše Guardian.

"Planirano zatvaranje nekoliko nuklearnih elektrana također bi trebalo biti odgođeno, birokracija bi trebala biti smanjena kako bi se potaknula izgradnja većeg broja vjetroelektrana i farmi solarne energije, a napori za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućama i tvrtkama moraju se hitno pojačati", priopćila je IEA.

Smanjenje kućnih termostata za 1 stupanj uštedjela bi oko 10 milijardi kubičnih metara plina u jednoj godini, što je korisna ušteda na ukupnom uvozu ruskog plina od 155 milijardi kubnih metara, ako se provede s drugim mjerama

- To bi pomoglo u smanjenju računa kućanstva za energiju, ali bi održalo udobnost - dodao je Birol.

'Ne potpisujte s Gazpromom'

Plan od 10 točaka uz to uključuje savjete vladama da ne potpisuju nikakve nove plinske ugovore s ruskom državnom energetskom tvrtkom Gazprom ili obnove ugovore koji istječu. Potiču se na postavljanje minimalne obaveze energetskih tvrtki za skladištenje plina, na ubrzanje zamjene plinskih kotlova toplinskim pumpama, te na potragu alternativne opskrbe plinom iz drugih dijelova svijeta.

EU se oslanja na Rusiju za oko 40 posto svoje potrošnje plina. Cijene plina zadnji su mjeseci skočile na rekordne razine, dijelom zbog oporavka globalne ekonomije od Covida-19, ali i zbog toga što je ruski predsjednik Vladimir Putin izvršio smanjenje od oko 25 posto u isporuci ruskog plina Europi posljednjih mjeseci, u pripremi za njegovu invaziju.

- Više nego ikad, ključno je riješiti se ruskih fosilnih goriva i fosilnih goriva općenito. Ono što je u pitanju je i potreba za ubrzanjem borbe protiv klimatskih promjena i, kao što sada vidimo, kratkoročna energetska sigurnost europskog kontinenta - kazala je Barbara Pompili, ministrica za ekološku tranziciju Francuske.

Europska komisija koristit će prijedloge IEA-e za informiranje o vlastitom akcijskom planu za energiju kao odgovor na rat u Ukrajini, koji će biti objavljen idući tjedan.

Koliko Hrvatska ovisi o ruskom plinu?

Ruski plin u Europu stiže preko Turske, Ukrajine, Poljske te izravno preko Baltika do Njemačke. Tim je pravcem plin trebao stizati i novim plinovodom, Sjeverni Tok 2, no on je zbog najnovije krize do daljnjega obustavljen.

Neke članice Europske unije u Rusiji kupuju i do 94 posto plina kojim se koriste, primjerice Finska. O ruskom plinu poprilično su ovisne i Njemačka s 49 posto odnosno Italija s 46 posto ruskog plina u ukupnoj potrošnji. Tu je i Hrvatska, koja za svoje potrebe upotrebljava 60 posto ruskog plina.