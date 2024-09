Europom se brzo širi zaraznija varijanta korone. HZJZ: 'Pitanje je vremena kada će doći do nas'

U Hrvatskoj još nije zabilježena XEC podvarijanta koronavirusa, ali je samo pitanje vremena kada će biti detektirana, poručili su u utorak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) reagirajući na medijske napise da se Europom sve brže širi ta zaraznija varijanta virusa.

Podvarijanta XEC virusa SARS-CoV-2, prema podacima koji su za sada dostupni, nije ni po čemu posebna, simptomi i trajanje bolesti jednaki su kako kod varijanti koje i sada dominiraju u Hrvatskoj, odgovorili su iz HZJZ-a na Hinin upit.

Simptomi su temperatura, grlobolja, kašalj, gubitak osjeta mirisa, gubitak apetita i bolovi u tijelu.

Kažu i da ne raspolažu službenim podacima o tome gdje sve ima XEC podvarijante koronavirusa, no mediji navode da je dosad više od 500 uzoraka iz 27 zemalja, uključujući Poljsku, Norvešku, Luksemburg, Ukrajinu, Portugal i Kinu, sadržavalo XEC.

Analitičari ukazuju na nagli rast varijante u Danskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Nizozemskoj.

Europski znanstvenici predviđaju da će ova podvarijanta sada dominirati, no u HZJZ-u kažu da to tek treba vidjeti jer je bilo i ranije podvarijanti za koje se očekivalo da će postati dominantne. Neke od njih su to postale, a neke nisu.

Tijekom ljetnih mjeseci u Hrvatskoj je bio prisutan uzlazni trend pozitivnih na covid, a uglavnom je prevladavala omicron varijanta JN.1 i njegove podvarijante KP.2 i KP.3.

U HZJZ-u kažu da je do sada isporučeno oko 43.200 doza novog Pfizerova cjepiva Comirnaty JN.1 cjepiva.

Za sada nemaju podatke o učinkovitosti novog cjepiva protiv podvarijante XEC, ali ne očekuju bitno smanjenu učinkovitost.

Prema dostupnim podacima, i od nove je podvarijante najviše ugroženo starije stanovništvo, imunokompromitirane osobe i bolesnici s teškim kroničnim bolestima.

Cijepljenje je već počelo po prispijeću prve pošiljke cjepiva krajem kolovoza, a cijepi se kao i prošlih godina uglavnom u ambulantama izabranih liječnika i epidemiološkim ambulantama.

Cijepljenje je besplatno, a preporuča se osobama s povećanim rizikom od teškog oblika bolesti i komplikacija.