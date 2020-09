Europska komisija odobrila je Fortenovi kupnju Mercatora

EK bezuvjetno je, u skladu s Uredbom EU-a o koncentracijama, odobrila Fortenovi kupnju Mercatora. Smatra da transakcija ne izaziva zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja u Europskom gospodarskom prostoru

<p>Odobrenom koncentracijom, Fortenova grupa stječe kontrolu nad Poslovnim sistemima Mercator.</p><p>EK napominje da je transakcija dio šireg restrukturiranja Fortenovina prethodnika Agrokora. Njome se zapravo Mercator ponovno uključuje u istu grupu društava kojoj je pripadao od 2014. kada je Agrokor stekao kontrolu nad Mercatorom, sve do travnja 2019. kada je na Fortenovu prenesena sva ostala imovina Agrokora, osim Mercatora.</p><p>"Tijekom ispitnog postupka Komisija je primila povratne informacije od brojnih lokalnih i međunarodnih konkurenata, dobavljača i klijenata Fortenove i Mercatora, među kojima su proizvođači robe široke potrošnje, veleprodajni dobavljači i trgovci na malo. Komisija je na temelju svojeg istraživanja tržišta utvrdila da se prijavljenom transakcijom neće bitno smanjiti izravno tržišno natjecanje u nabavi i veleprodaji svakodnevne robe široke potrošnje", kaže se u EK-ovoj objavi.</p><p>Iz Fortnenove su pak izvijestili da je za teritorije Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore te Sjeverne Makedonije prijava podnesena nadležnim lokalnim regulatorima za zaštitu tržišnog natjecanja te su sad sva nacionalna tijela, osim Komisije za konkurenciju Republike Srbije, odobrila koncentraciju.</p><h2>'Otvara put da se prijenos Mercatora realizira do konca ove godine'</h2><p>Glavni izvršni direktor Fortenova grupe <strong>Fabris Peruško</strong> je istaknuo kako ih veseli odluka EK da odobri prijenos Mercatora s Agrokora na Fortenova grupu te kako vjeruju da će uskoro uslijediti i odobrenje srbijanske Komisije.</p><p>"Time se time otvara put da se prijenos Mercatora realizira do konca ove godine i da maloprodaja Fortenova grupe od 2021. na tržištu nastupi kao zajednička, regionalna grupacija čije je poslovanje u interesu svih dionika - od zaposlenih preko dobavljača i dioničara do ukupnog gospodarskog okruženja u nacionalnim državama, ali i na prostoru cijele regije“, rekao je Peruško komentirajući odluku Europske komisije.</p><p>Predsjednik Uprave Mercatora <strong>Tomislav Čizmić </strong>također je naglasio da je odobrenje izuzetno važan korak u prijenosu Mercatora na Fortenova grupu.</p><p>"Snažan vlasnik će Mercatoru omogućiti daljnji rast i razvoj te podržati strateške projekte Mercatora, uključujući investiciju u novi logistički centar u Ljubljani vrijednu 130 milijuna eura", kazao je Čizmić.</p>